La familiar también ha compartido una petición desesperada para que se pueda realizar el rescate de los atrapados

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Mari Paz Taberneiro, familiar del matrimonio que se encuentra atrapado junto a sus dos hijos bajo los escombros de un edificio sepultado en Venezuela, ha compartido un mensaje de esperanza en sus redes sociales, después de que este lunes se localizara a la familia sepultada entre los escombros de un edificio derrumbado en el epicentro de los terremotos que han destrozado a todo el país, en La Guaira.

Lia, Adela, Yhosvany y Ulises habían viajado hasta la localidad venezolana tras terminar el curso escolar y con el objetivo de darle una sorpresa a sus familiares, ya que la madre es venezolana.

Una de las vecinas ha explicado ante la prensa que los cuatro permanecen atrapados bajo el edificio, sin que hayan sido rescatados por el momento ya que “necesitan grúas y máquinas pesadas” para poder sacarles de donde llevan varios días atrapados.

"Se que ya mismo les tendremos con nosotros"

La mujer ha compartido en sus redes sociales un mensaje de esperanza, donde asegura que sabe que "ya mismo les tendremos con nosotros si Dios quiere", junto con una imagen en la que se puede leer la frase: "No pierdas la esperanza, cuando el sol se esconde, salen las estrellas".

Además, la familiar también ha compartido una petición desesperada para que se pueda realizar el rescate de los atrapados: "Sigo necesitando una grúa para levantar escombros. Está mi hermana, cuñado, sobrinos y los suegros de mi hermana".

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La ONU advierte de que se "reduce el periodo crítico" para el rescate de supervivientes tras los terremotos

Naciones Unidas ha destacado que las operaciones internacionales de búsqueda y rescate están "plenamente movilizadas" para apoyar los esfuerzos tras los terremotos de la semana pasada en Venezuela, si bien ha reconocido que "se están reduciendo" las posibilidades de rescatar a supervivientes, cerca de una semana después de los seísmos, que dejan más de 1.700 muertos.

"Las operaciones internacionales de búsqueda y rescate están plenamente movilizadas, con más de 70 equipos de búsqueda y rescate y otros equipos especializados, y más de 2.300 personas trabajando codo con codo con las autoridades nacionales", ha dicho la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

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"Varias personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros, aunque el número de fallecidos sigue aumentando y muchas permanecen desaparecidas", ha lamentado el organismo, antes de señalar que "se está reduciendo el periodo crítico para lograr el rescate de personas que siguen con vida".