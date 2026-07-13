Soledad Fernández Doctor, "no entiende" que no saltara una alerta de que éste no hizo declaraciones de la renta entre 2020 y 2023.

La Fiscalía rechaza que José Luis Rodríguez Zapatero sufriera indefensión por la investigación de las joyas halladas en su oficina

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La ex directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, relevada hace pocos días tras cuatro años en el cargo, ha asegurado este lunes que "nunca jamás" ha recibido ningún tipo de presión política del Gobierno y ha desvinculado su cese de la investigación judicial al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Soledad Fernández Doctor, que ha comparecido en la comisión del Senado que investiga la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha asegurado que quería dejar el puesto "desde hace bastante tiempo", debido a su "cansancio" y a la necesidad de "descomprimirse de tantísimo trabajo" de cara a su cercana jubilación.

Ha explicado que así se lo trasladó al ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando éste sucedió a María Jesús Montero, el pasado marzo, y que él le pidió que esperara hasta que terminara la campaña de la renta, lo que a ella le pareció "correcto", por lo que su cese fue efectivo el 30 de junio, cuando finalizó dicha campaña.

Durante su comparecencia, la exdirectora ha declinado contestar prácticamente todas las preguntas sobre las investigaciones fiscales al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su familia y su presunto testaferro, el empresario Julio Martínez, alegando su deber de confidencialidad.

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No obstante, ha confirmado que la Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento de inspección sobre el entramado societario de Julio Martínez y ha dicho que "no entiende" que no saltara una alerta de que éste no hizo declaraciones de la renta entre 2020 y 2023, si -como asegura el PP- la agencia debía conocer que éste cobraba como consejero administrador unas rentas 50.200 uros y pagaba un inmueble de 60.000 euros al mes.

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"Si lo hubiéramos visto, tendríamos que haberlo iniciado el procedimiento de inspección en ese momento. No entiendo, si teníamos esos datos, que no hayan saltado en nuestros mecanismos. No lo comprendo. Si eso es así es un lamentable error y lo lamento profundamente", ha afirmado.

Responsabilidad en las prescripciones

El PP ha sostenido en la comisión que la Agencia Tributaria ha "buscado la prescripción de todo el entramado que se estaba organizando" en torno a Julio Martínez y Zapatero y que, sólo al descubrirse en un registro judicial las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero, se ha visto obligada a intervenir.

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La exdirectora ha subrayado que "no asume la responsabilidad de las prescripciones" fiscales que se hayan podido producir, que ella no ha "dejado prescribir nada" y que la agencia "ha hecho su trabajo" y ha empezado a investigar "cuando han existido datos".

Sobre su personación como posible perjudicada en la pieza separada del caso Plus Ultra que investiga el juez José Luis Calama sobre las joyas halladas en la caja fuerte del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha relatado que tuvo que ir a buscar al juzgado la invitación de personación porque no le llegaba y que a los dos días de tenerla pidió a la Abogacía del Estado que se personara en su nombre en la causa judicial.

También ha apuntado que ha hablado con la responsable de Aduanas y que "hay dudas" sobre el presunto delito de contrabando que podía haber cometido Zapatero con las joyas, por lo que ha recalcado que "habrá que verlo en el procedimiento judicial".

En su comparecencia, ha asegurado asimismo que, en el préstamo de la SEPI a Plus Ultra, la Agencia Tributaria "no tiene nada que ver" y ha garantizado que, durante sus cuatro años en el cargo, sólo se reunió una vez con la exministra de Hacienda María Jesús Montero, y que fue "para hablar de temas de personal".

Sobre la investigación por presunto cohecho contra José Antonio Marco Sanjuán, ex presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y ex alto cargo de Hacienda, y sobre la relación de éste con Julio Martínez, la exdirectora ha dicho que Sanjuán está "de baja", que desconoce esa relación y que no correspondería a la Agencia Tributaria abrirle un expediente disciplinario.