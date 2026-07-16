La reacción de Ana Terradillos a las declaraciones de Cerdán sobre Narbona: "Tiene una jeta..."
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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reaccionado ante el juez y ha reconocido que ha mantenido reuniones con Leire Díez, aunque ha negado haber conocido la supuesta trama que se investiga. La dirigente socialista ha asegurado que: "He dejado absolutamente claro que no he tenido el menor conocimiento de la supuesta trama".
demás, ha explicado que conoció a Leire Díez en 2017 y que únicamente la ha visto en varias ocasiones. También ha afirmado que: "Yo no he conocido en absoluto que Leire estuviera presuntamente organizando una trama". Narbona ha añadido que, cuando Díez le ha trasladado que disponía de información que podía resultar relevante, ella la ha derivado a Santos Cerdán porque consideraba que era quien debía valorar ese tipo de asuntos. Según ha relatado, posteriormente Cerdán le ha comunicado que "no había traído nada de interés", por lo que ha asegurado desconocer qué ha ocurrido después entre ambos.
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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona: "Yo no he conocido en absoluto que Leire estuviera presuntamente organizando una trama"
Las explicaciones de Narbona y Santos Cerdán han provocado una inmediata reacción en el plató de 'La Mirada Crítica'. Ana Terradillos ha escuchado las declaraciones de la dirigente socialista y ha respondido con una frase que ha resumido su incredulidad: «Madre mía, tiene una jeta…». Con ese comentario, la periodista ha cuestionado la versión ofrecida por Narbona, quien ha insistido durante toda su comparecencia en que nunca ha conocido la supuesta trama y que toda la responsabilidad organizativa ha correspondido a Santos Cerdán.
La relación entre Cristina Narbona, Santos Cerdán y Leire Díez ha centrado buena parte de las declaraciones judiciales en la causa que se investiga. Narbona ha reconocido que ha mantenido contacto con Díez, aunque ha insistido en que nunca ha conocido las maniobras investigadas ni los presuntos pagos. Además, ha admitido que "los indicios que hay en los informes de la UCO han resultado preocupantes", aunque ha subrayado que, si esa supuesta trama ha existido, la responsabilidad organizativa ha recaído sobre Santos Cerdán, ya que, como secretario de Organización del partido, "ha tenido plenas facultades" para gestionar este tipo de cuestiones.