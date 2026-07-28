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Ana Terradillos ha entrevistado en 'La Mirada Crítica' a Javier Aboyd, teniente reserva de la UME, para analizar la situación de los incendios que afectan a España y los recursos disponibles para combatirlos. La presentadora ha recordado los testimonios de vecinos que han asegurado que: "El barranco ha estado completamente destrozado, lleno de matorrales y no ha habido los medios suficientes para intentar apagar esas llamas". Aboyd ha respondido que "la UME cuenta con medios suficientes" y ha precisado que "no debemos normalizar el uso de la UME como servicio ordinario de extinción porque la UME es un servicio extraordinario destinado a las grandes emergencias". Además, ha explicado que la legislación de protección civil establece cuándo interviene la unidad y ha subrayado que los bomberos forestales y urbanos tienen que asumir la respuesta cotidiana.

Durante la intervención, Aboyd ha defendido que la UME ha dispuesto de procedimientos, formación e instrucción para afrontar este tipo de emergencias y ha insistido en que la normativa ha marcado periodos en los que determinadas actividades han resultado peligrosas. "No se ha podido desbrozar con motores de combustión en ciertos periodos del año, ni se puede manejar maquinaria pesada que haya podido originar incendios", ha afirmado. Asimismo, ha señalado que los márgenes de las carreteras deben permanecer limpios y ha apelado a la responsabilidad ciudadana al recordar que "hace falta mucha conciencia colectiva". También ha destacado que una simple colilla o un uso indebido de maquinaria han podido provocar graves consecuencias en plena campaña estival.

Javier Aboyd, teniente reserva de la UME: "Hace falta mucha conciencia colectiva"

En el debate, el colaborador Javier Casquiero ha señalado que "hay gente inconsciente en todos lados" y ha recordado que el incendio más grave de Francia comenzó por unas barbacoas. También ha considerado que el incendio de Ávila "parece haber sido provocado por cosechadoras" y ha lamentado que algunos problemas administrativos hayan permanecido sin resolver. Por su parte, Ángela Martialay ha afirmado que "sí se ha podido tener una cuneta limpia de maleza y sí se ha podido tener un sistema punitivo suficiente". Además, ha defendido las ayudas a los afectados, aunque ha resaltado que la prioridad ha consistido en evitar pérdidas humanas. Finalmente, ha celebrado que no ha habido ni una sola víctima mortal y ha concluido que la evacuación en los lugares más afectados ha resultado espectacular gracias a la coordinación entre bomberos, administraciones y la UME.