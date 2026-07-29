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La vicepresidenta del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha analizado en una entrevista para 'La mirada crítica', el balance del curso político del Gobierno y ha asegurado que el presidente ha evidenciado su incapacidad para gobernar. Gamarra, ha afirmado que: “El triunfalismo del señor Sánchez ha durado hasta que han llegado las preguntas de los periodistas”. Además, ha sostenido que: “El sanchismo ya ha llevado tres condenas y esa ha sido la verdadera realidad del curso político”. La dirigente popular también ha señalado que el Ejecutivo no ha conseguido aprobar unos Presupuestos Generales del Estado ni medidas para afrontar los problemas de los ciudadanos y ha insistido en que la situación política ha quedado marcada por la falta de gestión.

Gamarra también ha defendido la actuación de la acusación popular y ha rechazado las críticas del Gobierno sobre los procedimientos judiciales abiertos. La dirigente popular ha explicado que: “Quienes han juzgado han sido los jueces y quienes han sentenciado han sido los tribunales”. Asimismo, ha manifestado que: “Pedro Sánchez ha buscado impedir que esos procedimientos judiciales se hayan celebrado”. En relación con la acción política, también ha destacado la ausencia de acuerdos entre el Gobierno y el Partido Popular y ha lamentado que no se hayan impulsado pactos de Estado. Según ha indicado, el Presidente no ha mantenido una comunicación efectiva con la oposición y no ha demostrado voluntad para alcanzar consensos en asuntos considerados prioritarios.

Cuca Gamarra: "España ha necesitado un sistema nacional de protección civil fuerte y el Gobierno ni ha estado ni se le ha esperado"

Tras ser preguntada por la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre incendios y financiación autonómica, Gamarra ha reiterado que el Gobierno no ha favorecido el diálogo institucional. La dirigente popular ha declarado que: “Ni tan siquiera nos ha llamado”. También ha afirmado que: “España ha necesitado un sistema nacional de protección civil fuerte y el Gobierno ni ha estado ni se le ha esperado”. Finalmente, ha defendido el aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha asegurado que el Partido Popular ha apostado por una financiación basada en la igualdad entre territorios. Como balance final, ha resumido la situación de Sánchez al sostener que el PSOE no ha tenido presupuestos, no ha demostrado capacidad para gobernar y sí ha acumulado tres condenas.