El juez del ex-DAO deniega varias diligencias antes de decidir sobre el futuro de la causa

El magistrado aplaza la decisión sobre un posible procesamiento del exDAO de la Policía Nacional hasta recibir un informe psicológico pendiente

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El juez que investiga al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por un presunto delito de agresión sexual a una agente ha rechazado 16 de las 18 diligencias solicitadas por la denunciante.

El magistrado David Maman ha decidido esperar a recibir un informe psicológico ya solicitado antes de resolver si procesa o no al exmando policial. En un auto al que ha tenido acceso EFE, el juez se pronuncia sobre las diligencias solicitadas por las partes tras haber acordado, el pasado mes de junio, la incoación del sumario por un presunto delito de agresión sexual que, según la investigación, habría tenido lugar el 23 de abril de 2025.

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La apertura del sumario constituye un paso intermedio en el procedimiento judicial, que permite seguir investigando un presunto delito grave antes de decidir si existen motivos suficientes para procesar al investigado y abrir juicio.

En la resolución dictada en junio, el magistrado señalaba que el objetivo era "averiguar y hacer constar la perpetración del delito y las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables", dando posteriormente traslado a las partes para que solicitaran las diligencias que considerasen oportunas.

Solo acepta dos de las diligencias solicitadas

El abogado de la denunciante había solicitado 18 nuevas diligencias, de las que el juez únicamente ha aceptado dos.

Por un lado, ha acordado incorporar a la causa el informe psicológico elaborado por el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género de Rivas Vaciamadrid, documento que ya había sido solicitado y que aún está pendiente de recepción.

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Además, autoriza que se incorpore al procedimiento una fotografía del pantalón y de la riñonera que llevaba la agente el día de la presunta agresión.

Entre las diligencias denegadas figuran varias peticiones formuladas por la acusación, como la intervención del teléfono móvil de la denunciante, la práctica de una nueva pericial psicológica o la declaración como testigo del comisario Óscar San Juan, considerado hombre de confianza de José Ángel González.

La agente también había denunciado a este comisario por supuestas presiones laborales, aunque el magistrado considera que estas diligencias no son necesarias o resultan irrelevantes para la investigación.

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La defensa pide archivar el procedimiento

La defensa del exDAO, ejercida por el despacho Fúster-Fabra, solicitó que el sumario concluyera sin procesamiento, al entender que durante la investigación no han aparecido indicios racionales de criminalidad suficientes para sostener la acusación.

Según el escrito presentado por la defensa, la principal prueba de cargo, una grabación de la presunta agresión sexual, no corroboraría los hechos denunciados, sino que apuntaría en sentido contrario.

Asimismo, sostiene que el relato de la denunciante presenta contradicciones, por lo que, a su juicio, no reúne los requisitos necesarios para fundamentar una acusación únicamente sobre su testimonio.

El juez, sin embargo, aplaza cualquier decisión sobre un posible procesamiento hasta que se incorporen las diligencias pendientes. Tras conocer el contenido del auto, el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha asegurado que la resolución demuestra que el juzgado considera que ya existe un soporte probatorio suficiente para qu