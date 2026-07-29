El juez Pedraz no prohíbe a la directora de la Guardia Civil ejercer mando sobre la UCO

La Audiencia Nacional rechaza apartar a la directora de la Guardia Civil del mando sobre la UCO

Caso Leire Díez: el juez Santiago Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos

Compartir







El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado la petición de impedir que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ejerza el mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO), encargada de investigar el conocido como caso Leire, en el que la dirigente figura como investigada.

El magistrado también ha desestimado la misma medida respecto al número dos de la Guardia Civil, Manuel Llamas, igualmente imputado en la causa. En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, Pedraz explica que no es necesario adoptar esa medida, ya que la UCO actúa en este procedimiento como policía judicial y, por tanto, solo debe rendir cuentas al juez instructor.

El magistrado añade que, si la unidad investigadora considera que existe algún tipo de injerencia o presión en el desarrollo de sus funciones, deberá comunicarlo directamente al juzgado.

La acusación popular alegaba riesgo de interferencias

La acusación popular unificada, coordinada por el Partido Popular, sostenía que la permanencia de Mercedes González y Manuel Llamas en sus cargos era incompatible con la investigación, al conservar ambos capacidad de mando sobre los agentes de la UCO que investigan los hechos.

PUEDE INTERESARTE El juez del ex-DAO deniega varias diligencias antes de decidir sobre el futuro de la causa

Además de apartarlos del mando operativo, solicitaba que se les prohibiera abrir o resolver expedientes disciplinarios, acceder a documentación relacionada con la investigación o mantener contacto con agentes y testigos que ya han declarado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La acusación justificaba estas medidas por el supuesto riesgo de represalias contra los investigadores y los testigos del procedimiento. La causa investiga una presunta trama dedicada a boicotear procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, según la hipótesis de la investigación.

En este contexto, la acusación popular subrayaba que los mandos de la UCO que han declarado sobre las presuntas presiones siguen dependiendo orgánicamente de los investigados, motivo por el que reclamaba medidas cautelares.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pedraz aplaza la declaración de Leire Díez

El juez también ha decidido no citar todavía a declarar a Leire Díez, a quien atribuye la coordinación de la presunta red investigada.

Pedraz explica que esperará a recibir la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, dirigido por el juez Arturo Zamarriego, donde todavía están pendientes varias diligencias, entre ellas un informe pericial.

El magistrado considera que resulta más adecuado practicar esa declaración cuando toda esa documentación esté incorporada al procedimiento. La misma decisión afecta al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, cuya comparecencia se producirá cuando avance el análisis del material intervenido durante la investigación.

Asimismo, el juez pospone la declaración de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, hasta que se complete el volcado y análisis de su teléfono móvil, previsto para el próximo 18 de agosto.

Por último, Pedraz también rechaza, por el momento, imputar y tomar declaración a un vicesecretario y una responsable de Recursos Humanos de Correos, a quienes la acusación popular vincula con la creación del puesto que ocupó Leire Díez en la empresa pública, un nombramiento que la UCO considera relevante dentro de la investigación.