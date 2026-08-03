El Ministerio contempla el traslado a la Península, la reagrupación familiar y los convenios con ONG para dar respuesta a los menores

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La ciudad autónoma de Ceuta, en el marco de sus competencias y con la ayuda de los diferentes ministerios, se encuentra en estos momentos "filiando de manera individualizada" a todos los menores de edad llegados en los últimos días para darles "una acogida digna", según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Dimensionar los recursos necesarios

Las mismas fuentes han precisado a Europa Press que, una vez identificados todos los niños y niñas, podrán ofrecer una cifra exacta y, así, "dimensionar" los recursos necesarios para dar "una acogida digna".

Además, han añadido que, para dar una atención de urgencia, desde el Ministerio también trabajan "para habilitar espacios e infraestructuras" que ofrezcan "una primera atención digna" a estos menores; y han apuntado que "se habilitarán partidas de financiación y crédito extraordinario para ello".

Según explican, desde el pasado lunes 27 de julio, el Ministerio de Juventud e Infancia ha estado "siguiendo de cerca" la situación en Ceuta y se ha mantenido "en contacto y coordinación" con "el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación de Gobierno en Ceuta y con el resto de administraciones".

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Desde ese momento, aseguran, trabajan para la activación "de todos los mecanismos disponibles" para dar "una acogida digna" a todos estos niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, recuerdan, desde agosto de 2025, Ceuta se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria y que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería contempla, entre otros, "la acogida vinculante y solidaria" por parte del resto de Comunidades Autónomas. La norma contempla el traslado de los menores a la Península en el plazo de 15 días naturales a contar desde la inscripción de la persona afectada en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

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Asimismo, precisan que el Artículo 35 establece la posibilidad de establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de personas menores de edad.

También permite, según añaden, la reagrupación familiar de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados "siempre que existan familiares en sus países de origen y se corroboren que las condiciones garantizan el interés superior del menor".

Las mismas fuentes aseguran que todos estos mecanismos "están contemplados" en los trabajos de coordinación con el resto de administraciones y que "se aplicarán de manera individualizada" atendiendo a "la mejor fórmula para garantizar los derechos de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes".