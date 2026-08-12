El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado también un primer paquete de ayuda de un millón de euros

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este miércoles de que son 75 el número de ciudadanos españoles que no se han podido localizar tras el terremoto de Colombia, sin constar tampoco heridos ni fallecidos nacionales.

En un primer momento, el jefe de la diplomacia española apuntó que su departamento tenía contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española que estaban en paradero desconocido en Colombia tras el seísmo que sufrió el país este lunes 10 de agosto, pero ahora se ha rebajado esa cifra. Hasta la fecha, el terremoto, catalogado ya como el peor del siglo en la historia de Colombia, ha dejado al menos 181 muertos y 2.600 heridos, según un último balance ofrecido por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

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El ministro José Manuel Albares anuncia un primer paquete de ayuda de un millón de euros

El ministro Albares, en un audio distribuido a los medios de comunicación, al mismo tiempo ha anunciado que el Gobierno español, a través de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), va a movilizar "de manera inmediata" un primer paquete de un millón de euros "para atender las necesidades más básicas después del terremoto del pueblo hermano de Colombia".

Específicamente, el ministro ha explicado que se va a financiar con esta cantidad tanto material de refugio como kits de agua y saneamiento, además del envío de medicamentos y el despliegue de personal sanitario.

Además, Albares ha recordado que tanto la Embajada como el Consulado de España en Colombia "están plenamente operativos y movilizados", al tiempo que ha hecho un llamamiento "a todos los españoles y a sus familiares" que no se han puesto en contacto con los organismos dependientes del Ministerio de Exteriores.