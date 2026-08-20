El niño de Baby Shark, que ya tiene 17 años, da el salto a la música y lanza su primera canción de K-pop

Celia Molina 20 AGO 2026 - 15:40h.

Geonroung Park, el niño que protagonizó 'Baby Shark Dance', el vídeo más visto de todo Youtube, ha sacado su propia canción

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Geonroung Park, el joven surcoreano conocido mundialmente por haber sido el niño de la danza del videoclip de 'Baby Shark', ha dado el gran salto a la música. Diez años después de haber protagonizado el vídeo más visto de la historia de Youtube - cuenta con más de 17.000 millones de reproducciones - Park, convertido ya en todo un hombre con 17 años, ha lanzado su primer tema de K-pop.

La canción, llamada Wave, cuenta con un fragmento de la conocida melodía de la compañía Pinkfong, a modo de gancho, para luego convertirse en un tema bailable, con la coreografía reglamentaria que manda el K-pop, según indica un comunicado de la compañía surcoreana, que prevé publicar además un documental sobre la preparación del sencillo.

"Todavía me resulta surrealista que algo que grabé por diversión cuando era niño siga siendo recordado por tanta gente en todo el mundo casi diez años después", ha dicho Baby Shark Boy, en una entrevista con la agencia EFE.

"Aquel niño se ha convertido en alguien con voz propia"

Park tenía siete años cuando rodó en 2016 el vídeo de Pinkfong, caracterizado por una coreografía sencilla, pero enérgica, en la que el pequeño aparecía completamente entregado a los movimientos. La pieza ha permanecido 69 meses consecutivos como la más vista de YouTube y forma parte de una franquicia de The Pinkfong Company producida en 25 idiomas, según la firma surcoreana.

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"Me pareció divertido y significativo el hecho de que el niño pequeño que una vez bailó al ritmo de esa canción creciera y ahora compartiera una nueva canción con su propia voz", añadió el cantante en su entrevista con EFE.

En esta ocasión, Park también participó en la escritura de la letra de ‘Wave’, que significa 'ola' en español, y quiso convertir la experiencia de su infancia en el centro de la canción, que considera el inicio de una nueva carrera y no un proyecto aislado: "Baby Shark Dance se siente como la primera ola que comenzó hace 10 años", explicó. "Aquella pequeña ola creció hasta convertirse en algo mucho mayor de lo que pude imaginar, hasta llegar a este nuevo punto de partida como Baby Shark Boy", indicó.

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"Me gustaría mostrarle a la gente que aquel niño pequeño que recuerdan se ha convertido en alguien con voz propia y con historias propias que contar", dijo Park, deseando que la gente ahora piense que "ese niño pequeño realmente creció", ha concluido.