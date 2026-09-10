El primogénito del fundador de Mango, investigado por homicidio, ha declarado que le robaron el iPhone en Ecuador

La terapeuta de Isak y Jonathan Andic estudia acciones legales por el daño a su imagen

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La jueza que investiga la muerte de Isak Andic ha ordenado un informe sobre el inesperado viaje que hizo su hijo Jonathan a Quito (Ecuador) que incluye el desglose de sus llamadas telefónicas y el uso de su tarjeta de crédito. El primogénito del fundador de Mango, investigado como presunto autor del homicidio de su padre ha declarado que le habían robado su iPhone cuando paseaba por una plaza de esa ciudad, algo que los investigadores miran con sospecha.

Los mossos también tendrán que averiguar los pagos realizados por Jonathan Andic con la tarjeta de crédito durante el viaje de apenas 48 horas a Ecuador, que ni siquiera aparecía en la agenda del empresario, acusado de matar a su padre empujándolo por un barranco.

El País, que ha adelantado la información cita el Auto de la jueza Raquel Nieto, que ha pedido también el registro de todas las llamadas telefónicas que hizo Jonathan Andic en ese país y si accedió a una aplicación específica de su iPhone que permite geolocalizar el dispositivo en caso de pérdida.

Jonathan Andic viajó a Quito el 22 de marzo, cuatro meses después de la muerte de su padre al caer desde unos 100 metros de altura cuando realizaban juntos una excursión a la montaña de Montserrat (Barcelona). Su regreso tuvo lugar dos días después y comunicó a su secretaria el robo del smartphone, aunque nunca recuperó la copia de seguridad.

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Esto es uno de los indicios que ha incorporado la jueza del caso que dictó prisión provisional bajo fianza tras la detención de Jonathan Andic por las sospechas de parricidio. Este finalmente terminó pagando la fianza de un millón de euros y salió en libertad con cargos.

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La "forma sospechosa" en la que perdió el teléfono, un indicio de criminalidad para los investigadores

Los investigadores apuntan a este detalle entre los indicios de criminalidad contra el hijo del empresario fallecido y a la "forma sospechosa" en la que perdió el teléfono: "Cambió el terminal de telefonía móvil que tenía por otro (…) borrando el contenido del antiguo teléfono".

Apple conserva el historial del terminal en su nube (iCloud) y lo más habitual para los que sufren un robo o pérdida es recurrir a esa copia para no perder el histórico, conversaciones, números telefónicos, fotos, vídeos, entre otros, una circunstancia que ha impedido a los Mossos d’Esquadra acceder a conversaciones que los investigadores consideran claves en este caso. De ahí las sospechas sobre el comportamiento de Jonathan Andic que no intentó recuperar sus datos perdidos.

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El teléfono de su padre, que llevaba consigo el día de su muerte, si aparecen todas las conversaciones que mantuvo con su hijo Jonathan. En este móvil también aparece otro indicio de interés porque Jonathan en una de sus declaraciones aseguró que él se encontraba unos metros por delante de su padre en el momento de su caída porque Isak se había detenido para sacar alguna foto. Los investigadores, sin embargo, en su teléfono solo han encontrado imágenes que hizo al inicio de la excursión.

La defensa de Jonathan Andic, que ha recurrido esos indicios, ha contestado la tesis de los investigadores. Ha negado que el acusado borrara los datos del teléfono móvil, sino que “no se recuperó la copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp”, una opción que no consta que tuviera activadas.