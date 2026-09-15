Vox ha defendido que España no tiene "ningún deber moral" de acoger a los menores migrantes no acompañados

PP y Vox endurecen su postura con la inmigración ilegal, que los ciudadanos ven ya como un problema

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PP y Vox han exigido este martes en el Pleno del Congreso el cumplimiento del acuerdo con Marruecos sobre el retorno de menores migrantes, mientras el PSOE ha avisado que "no es una ventanilla única", con un botón de devolución.

En defensa de la proposición, la diputada de Vox Blanca Armario ha defendido que España no tiene "ningún deber moral" de acoger a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros en julio.

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"No tenemos ningún deber, ningún deber moral de acogerlos. Marruecos tiene capacidad suficiente y adecuada. Así que es ilegal de todos los efectos repartirlos en beneficio de ONG por todo el territorio español", ha asegurado .

El "verdadero" interés del menor es devolverlos con sus familias

Armario ha recordado que Marruecos es un país declarado como "seguro" por la Unión Europea y ha recalcado que el "verdadero" interés superior del menor es devolver a los menores migrantes con sus familias. "Cuanto más los repartan, más los alejan ustedes de sus familias", ha avisado.

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En concreto, en la iniciativa, Vox pide cumplir el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la "emigración ilegal" de menores no acompañados, facilitando así el retorno de todos a sus países de origen, así como la reunificación familiar en sus lugares de origen.

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También llama a paralizar "de forma inmediata" cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados por el territorio nacional y apuesta por no proceder, "bajo ningún concepto", al traslado de los que permanecen en Ceuta mientras no hayan concluido las pruebas de determinación de la edad y los correspondientes expedientes individualizados de devolución.

Utilizar la infancia para utilizar la "política del miedo"

En el turno de portavoces, la socialista María Carmen Castilla ha rechazado la proposición no de ley de Vox al considerar que persigue utilizar a la infancia para alimentar la "política del miedo", al tiempo que ha equiparado la postura de la formación de Santiago Abascal con la del PP, a los que ha acusado de articular un "eje del cinismo" para competir por "la ocurrencia más disparatada".

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Igualmente, Castilla ha censurado que el texto de la iniciativa contenga "falsedades" y "desconocimiento del ordenamiento jurídico español y europeo". También ha advertido de que la propuesta no pretende solucionar la situación de la ciudad autónoma sino obtener rédito político. "El acuerdo no es un botón de devolver a todos, no es una ventanilla única. No permite coger a un grupo de menores, meterlos en un autobús y decir a Marruecos 'porque lo dice Vox'", ha aseverado.

En cambio, Ana Alós, del PP, ha avisado que la situación de los menores extranjeros en Ceuta no se resuelve repartiéndoles por las comunidades autónomas "como si fueran maletas". "Muy al contrario, el problema se agrava, pues avala que los menores puedan instrumentalizarse como arma de presión en las fronteras y lo volverán a hacer", ha agregado.

Sumar ve la proposición "racista"

Asimismo, ha expuesto que la obligación de la protección de estos menores migrantes como país de origen es de Marruecos. "Y, como tal, se le debe exigir", ha apuntado. Además, ha defendido que el Gobierno "no puede convertir a las comunidades autónomas en la ventanilla de una política migratoria que es competencia del Estado".

"¿Dónde está la exigencia de Marruecos para que cumpla el acuerdo? Señorías del PSOE, ¿qué le deben? ¿Qué temen de Marruecos para semejante sumisión? Porque la obligación de su Gobierno es defender los intereses de España, no los de Marruecos", ha destacado.

Por parte de Sumar, Nahuel González ha indicado que la proposición de la formación que lidera Santiago Abascal, a la que se ha referido como "racista", "no soluciona nada". "Lo único que hace es rechazar la única salida inmediata, realista y humana", ha apuntado.

"Cazar" migrantes

Además, se ha dirigido al diputado de Vox José María Figaredo, quién llamó a "cazar" migrantes tras la entrada masiva a Ceuta. "Usted pidió desde este Congreso cazar a personas, a niños, uno a uno. Y hoy ya es una realidad. Hay niños perseguidos y agredidos en las calles de Ceuta", ha asegurado.

Por PNV, Nerea Renteria ha dicho que "cuesta entender" que Vox presente esta proposición "como una forma de colaborar con Ceuta", al abogar por la repatriación de todos los menores pero oponerse a su traslado a la Península mientras se resuelven sus expedientes.

De la misma manera, Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha indicado que uno de los puntos de la iniciativa de Vox, el del acuerdo con Marruecos, es "un brindis al sol". Mientras, ha apuntado que el segundo, sobre el rechazo al reparto de los menores, "el desprecio absoluto" a los territorios de la frontera sur.

Finalmente, Alberto Catalán, de UPN, ha explicado que los menores migrantes son un "negocio" para el Gobierno marroquí. "Si desprecian los cadáveres de sus muertos, ¿qué no van a hacer con los vivos?", ha preguntado, al mismo tiempo que ha añadido que "las leyes están para ser cumplidas y si no, se modifican".