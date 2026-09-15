La familia de Erin Piacenti, asesinada en Times Square, recauda un millón de dólares para su bebé

GoFundMe ha anunciado que ha recaudado más de un millón de dólares para Madison, el bebé de Erin Piacenti.

La madre de la asesina de Times Square critica que la policía no la detuviera antes de matarla: "Había muchos agentes"

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Erin Piacenti tenía solo 32 años. Acababa de ser mamá, acababa de celebrar su segundo aniversario de bodas y en su primer día de vuelta al trabajo fue asesinada a cuchilladas en Times Square a manos de Pamela Cisneros, de 49 años, con problemas mentales, que atacó a dos personas de forma aleatoria.

Cisneros fue abatida por la policía, algo muy criticado por su familia, que aún hoy defiende que pudo ser detenida y tratada. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, apoyó a los agentes desde el primer momento: "Quiero dar las gracias a los agentes de la Policía de Nueva York que intervinieron e impidieron que un ataque horrible se agravara aún más".

La otra persona atacada pudo salvar su vida, pero Erin fue herida mortalmente. El destino no pudo ser más trágico para Erin, que apenas pudo disfrutar de su bebé de cinco meses. La vida de toda una familia se veía truncada para siempre en cuestión de segundos.

Ahora, GoFundMe ha anunciado en People que ha recaudado más de un millón de dólares para Madison, el bebé de Erin Piacenti, gracias a las donaciones de gente que ha vivido el caso como si fuera suyo y que ha querido que al menos, ese bebe no tenga problemas económicos sin su madre al lado.

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La familia de Erin publicaba este mismo mes imágenes de Erin con ella en brazos junto a su marido. Bloomingdale's, The Rockefeller Group y la Major League Baseball se encuentran entre las organizaciones que donaron al fondo, aportando cada una 5.000 dólares.

Justo antes del primer cumpleaños de Madison, la pareja se mudó de su apartamento en el Upper East Side de Nueva York a una casa que compraron en Chester, Nueva Jersey.

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Cisneros, la asesina de Erin, no tenía antecedentes penales, pero sí un "historial documentado de salud mental con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), con un incidente en 2019 y otro en 2020", declaró la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, en una conferencia de prensa el 31 de agosto.

Erin tuvo mala suerte, estaba en el lugar equivocado en el momento más inoportuno, pero la solidaridad ha hecho que, al menos, su bebé y su familia pueda ver el futuro con un poco más de esperanza.