Los consejos de Julia Cejudo, una joven de 23 años que se ha convertido en la notaria más joven de España, para preparase una oposición

Julia Cejudo, de 23 años, se convierte en la notaria más joven de España

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CarmonaEn los últimos días, la localidad sevillana de Carmona ha acaparado los titulares de los principales medios de comunicación al posicionarse como el municipio en el que vive la notaria más joven de toda España. La joven que ha conseguido este titulo es Julia Cejudo Mesa, una vecina de Carmona que a sus 23 años ha superado las oposiciones a notaria.

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Con este aprobado, Julia Cejudo se ha situado como la estudiante más joven de España en tener ese título. Nada más conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Carmona ha informado en sus redes sociales de que la ha recibido oficialmente y ha considerado que se trata de "un orgullo para su familia, para sus amigos y para toda Carmona, y un ejemplo de esfuerzo y constancia para conseguir un sueño".

Así se ha convertido Julia Cejudo Mesa en la notaria más joven de toda España

Julia Cejudo consiguió el número 2 en las oposiciones celebradas a principios de año, en las que obtuvo 53 puntos, y cuyo resultado se ha hecho público este septiembre en el Boletín Oficial del Estado. Por delante de ella solo estuvo el egresado del grado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Ricardo Laso Gibert, con 53,05. La prueba la superaron 126 aspirantes de todo el país, y la persona con menos nota que consiguió plaza lo hizo con 20,20.

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¿Cuántos años ha estado preparándose?: la joven, según un artículo publicado en ' La Revista Carmona' , ha estado preparándose durante dos años y nueve meses. Su consejo para los jóvenes que estudian, informarse de las posibilidades que existen en las distintas ramas de la especialidad o carrera elegida sin cerrarse a nada. Ella pasó de la abogacía a la notaría.

la joven, según un artículo publicado en ' , ha estado preparándose durante dos años y nueve meses. Su consejo para los jóvenes que estudian, informarse de las posibilidades que existen en las distintas ramas de la especialidad o carrera elegida sin cerrarse a nada. Ella pasó de la abogacía a la notaría. Los consejos de su preparadora: tras estudiar la carrera de derecho, Julia Cejudo Mesa descartó la idea de ejercer la abogacía y prefirió preparase las oposiciones de notaría. Ella misma cuenta a 'la Revista Carmona' qué le llevó a tomar esta decisión: "Mi preparadora me convenció definitivamente. Sobre todo, por el atractivo de una profesión dinámica , de contacto con las personas y el temario".

tras estudiar la carrera de derecho, Julia Cejudo Mesa descartó la idea de ejercer la abogacía y prefirió preparase las oposiciones de notaría. Ella misma cuenta a 'la Revista Carmona' qué le llevó a tomar esta decisión: "Mi preparadora me convenció definitivamente. Sobre todo, por el atractivo de una , de contacto con las personas y el temario". El sacrificio para poder aprobar las oposiciones: durante estos dos años y nueve meses de preparación, Julia Cejudo ha tenido que sacrificar gran parte de su vida personal. No obstante, ella misma reconoce en su entrevista con el medio local que ha "tenido suerte y trayectoria afortunada”.

durante estos dos años y nueve meses de preparación, Julia Cejudo ha tenido que sacrificar gran parte de su vida personal. No obstante, ella misma reconoce en su entrevista con el medio local que ha "tenido suerte y trayectoria afortunada”. Ningún descarte: los consejos que esta notaria da a todos aquellos que se estén preparando una oposición es que no se cierren a una sola por vocación y que vayan avanzando en las materias que les guste sin llegar a descartar nada.

los consejos que esta notaria da a todos aquellos que se estén preparando una oposición es que no se cierren a una sola por vocación y que vayan avanzando en las materias que les guste sin llegar a descartar nada. Escoger dónde poner la energía: además, aconseja informarse sobre las distintas posibilidades que ofrece "cada rama de estudio", recogen desde 'La Revista Carmona', antes de decidir dónde "quieres poner la energía"

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Una vez finalizados estos dos años y nueve meses de sacrificio, Julia Cejudo Mesa reconoce que se tomará un tiempo de descanso en el que quiere prácticas más deporte y leer más. Ahora y durante estas semanas de descanso tras este gran esfuerzo, Julia Cejudo Mesa espera la asignación de su primer destino profesional, aunque ella misma confiesa que le encantaría permanecer cerca de Andalucía.

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¿Cómo prepararse unas oposiciones a notario?

La media de dedicación al estudio en las oposiciones de notaría es más de cinco años, en la mayoría de los casos de forma exclusiva. Muchos de los nuevos notarios se forman en las academias de opositores de los colegios notariales, que ofrecen preparación gratuita, y algunos candidatos han contado además con becas económicas.

Además, algunos colegios notariales como el de Cataluña y el de Madrid ofrecen cursos prácticos para afianzar su formación antes de acudir a sus destinos.

El temario de la oposición se centra en Derecho Mercantil, Hipotecario, Notarial y Procesal o Administrativo. Los opositores, además de demostrar sus conocimientos teóricos, tienen que resolver un caso práctico, conocido como dictamen (en un plazo máximo de seis horas); redactar una escritura pública, con su correspondiente liquidación de impuestos, y resolver un supuesto de contabilidad y matemáticas financieras, según han informado desde el Colegio Notarial.