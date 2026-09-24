La Fiscalía Europea pregunta a la UCO si en el caso Leire están afectados fondos de la UE

Una testigo asegura que el PSOE pagó a Crónica Libre, el medio vinculado con Díez, alrededor de 18.000 euros

Quién es quién en el caso Leire Díez

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La Fiscalía Europea ha preguntado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) si en el caso Leire que se investiga en la Audiencia Nacional están afectados fondos comunitarios.

En un escrito, fechado el pasado 7 de julio y al que ha tenido acceso EFE, el fiscal europeo delegado Luis Miguel Jiménez da cuenta a la UCO de la denuncia de un particular para que se investigue si los fondos utilizados por el PSOE para las elecciones europeas de 2024 pudieron ser desviados a actividades vinculadas con la trama de la exmilitante socialista Leire Díez.

En concreto, el fiscal pedía conocer si existe constancia e indicios de los mismos en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y si consta la existencia de fondos europeos afectados en los hechos denunciados.

La UCO puso este escrito en conocimiento de Pedraz, quien el pasado día 23 respondió al instituto armado que "ponga en conocimiento de la Fiscalía Europea que los hechos por los que interesa información están siendo conocidos e investigados por este órgano". Y, añadió, que trasladase a la Fiscalía Europea "que cualquier solicitud de información en relación con los hechos, deberán dirigirse de forma directa a este Juzgado", en lugar de a la UCO.

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La denuncia del particular advertía de que, "según informes recientes", resulta que "los fondos relacionados con la financiación de la campaña electoral del Parlamento Europeo de 2024 pueden haberse desviado de su propósito electoral declarado y en su lugar han sido utilizados para apoyar actividades asociadas a Leire Diez".

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En este sentido, pedía al organismo comunitario que "evalúe si estas alegaciones entran dentro de sus jurisdicción y, por tanto, si existen motivos razonables para investigar delitos que afecten a los intereses de la Unión".

18.000 euros del PSOE por publicidad al medio vinculado con Leire Diez

Por otra parte, una testigo asegura que el PSOE pagó a Crónica Libre, el medio vinculado con Díez, alrededor de 18.000 euros, como publicidad dentro del plan de medios para las elecciones europeas de 2004, aunque la asignación en principio era mayor.

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Según consta en un informe de la UCO, Mónica Hurtado de Mendoza -directora de cuentas de empresa Iki Grup con la que el PSOE contrató varias campañas de publicidad- dijo que los servicios contratados por Crónica Libre no eran necesarios ni estaban justificados "porque se trata de un medio pequeño con escaso impacto o incidencia en este tipo de campañas publicitarias".

Esta testigo relató que PSOE asignó una partida de 14.980 euros para una campaña en Crónica Global en el marco de esos comicios al Parlamento europeo, que luego incrementó hasta los 20.000 euros.

Aunque la cantidad finalmente ejecutada fue de 14.980 euros netos, 18.125 euros con IVA. Una ampliación, que en opinión de la testigo, "no se encontraba justificada porque este medio ya se encontraba saturado y al límite de sus posibilidades, no disponiendo de capacidad para asumir publicidad adicional".

Uno de sus contactos en el PSOE para gestionar estos contratos de publicidad, según su declaración, eran Meritxel Blasco, que ocupaba un puesto en la oficina de comunicación del PSOE, que dependía de Ion Antolín en ese momento. Aseguró, además, que el PSOE era quién decidía el presupuesto de las campañas y seleccionaba los medios en los que se emitían.

Otra de las testigos a las que tomó declaración la UCO el pasado 9 de junio es la periodista Nuria Coronado, que colaboró con el medio Crónica Libre, y que explicó que coincidió con Leire Díez en eventos periodísticos y, después, en las reuniones previas a la fundación de este medio, en las que manifestó que quería participar en el proyecto.

Y añadió que se suponía que las labores de Leire Díez estaban relacionadas "con escribir y buscar financiación". "Si bien cree que no llegó a escribir ningún artículo y que sus funciones principales fueron aportar contactos para financiar el medio", explica la UCO.