El abogado de Lindsay Clancy sorprende a todos y dice que no hay pruebas de que ella matara a sus hijos.

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Nuevo giro a los acontecimientos en el caso de Lindsay Clancy. Su abogado, Kevin Reddington, ha dicho por primera vez que no hay pruebas claras de que ella asesinara a sus tres hijos para sorpresa de todos los presentes, incluida la fiscalía, y ha pedido que sea declarada no culpable.

El abogado defensor ha señalado que Clancy no tiene memoria de los hechos y que debió ser informada por la policía al despertar del coma “¿Por qué esta mujer, que según las pruebas era clara e inequívocamente enfermera, madre y amiga, no hizo nada malo en su vida... por qué mataría a esos tres niños?”, preguntó ante el tribunal.

Kevin Reddington ha dado un paso más allá que nunca este martes, día en el que Clancy, de 36 años, compareció ante el Tribunal Superior de Plymouth para una audiencia sobre el estado de su caso. Lo ha hecho semanas después de que su juicio por asesinato terminara en un juicio nulo el 4 de septiembre debido a que el jurado no llegó a un veredicto.

El abogado ha pedido de nuevo un veredicto de no culpabilidad, solicitando al juez William Sullivan que absolviera a Clancy basándose, no solo en la falta de responsabilidad penal debido a su psicosis posparto agravado por los medicamentos psiquiátricos que le habían recetado. Ahora, ha señalado que los fiscales no presentaron pruebas suficientes durante el juicio de cinco semanas para demostrar su responsabilidad penal. Reddington declaró ante el juez en el tribunal que la fiscalía presentó una "falta total y absoluta de pruebas" de que su clienta hubiera matado a sus tres hijos antes de intentar suicidarse.

Reddington declaró que su clienta no recordaba haber matado a los niños cuando despertó en el hospital tras su intento de suicidio y argumentó que no hay pruebas de que haya confesado, sino solo de que otros le contaron lo sucedido. Reddington también criticó la investigación, alegando la falta de pruebas de ADN.

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Las palabras han provocado la indignación de la fiscalía que ha señalado que fue la propia madre la que se declaró inocente por falta de responsabilidad penal en la muerte de sus tres hijos en enero de 2023: Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses debido a su psicosos postparto y que nunca negó haber matado a sus hijos por lo que las declaraciones de Reddington difieren de lo que ha argumentado durante el juicio.

“Ahora escuchamos por primera vez en esta audiencia que la defensa cuestiona, en primer lugar, la suficiencia de las pruebas en lo que respecta a los tres cargos de asesinato”, dijo el fiscal Buckingham, que no cambia su postura y sostiene que Clancy estranguló deliberadamente a sus hijos. “No todos los acusados con una enfermedad o defecto mental carecen de responsabilidad penal”.

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La fiscalía ha presentado una moción para prohibir declaraciones extrajudiciales a los medios —conocida como gag order—, con el argumento de que Reddington pasó semanas hablando públicamente sobre el estado anímico de la acusada, el desempeño de los testigos y los detalles del jurado disidente. En su opinión, “lo que ha estado sucediendo con este caso fuera de esta sala ha tenido un efecto disuasorio sobre si un jurado querría siquiera participar en un juicio en este estado”.

El juez fija una nueva vista para el 2 de noviembre

El juez William Sullivan fijó el 2 de noviembre de 2026 como fecha para una nueva audiencia en la que se debatirán tres mociones clave del caso Lindsay Clancy: una solicitud de desestimación por doble incriminación, una investigación al jurado disidente y una orden de silencio pedida por la fiscalía. Clancy permanece internada en el Hospital Tewksbury, de gestión estatal.