Manuel Pimentel Huelva, 29 SEP 2026 - 19:30h.

Los dueños del negocio, situado en el Paseo de la Ría de Huelva, denuncian también robos frecuentes y exigen más vigilancia y seguridad

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Sacar adelante un negocio, sobre todo en el mundo de la hostelería, conlleva muchas horas de esfuerzo y una inversión de dinero importante. Pero el vandalismo no entiende de empatía ni sacrificios y en esta ocasión se ha cebado contra una cafetería del Paseo de la Ría de Huelva.

Por segunda vez en menos de seis meses, los propietarios del 'Soul Beach' han sufrido un nuevo episodio de destrozos. Este martes, al abrir su negocio, se encontraron con que los vándalos habían reventado por completo las cristaleras de la terraza: "Duele muchísimo encontrarnos con situaciones como esta", aseguran.

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Así lo han denunciado públicamente los propietarios del establecimiento, que han mostrado su frustración por estos hechos que, aseguran, provocan un importante perjuicio económico en el que detrás hay mucho esfuerzo de trabajo diario: "Luchamos cada día para sacar nuestro negocio adelante, para ofrecer un buen servicio y para que quienes vienen a disfrutar puedan hacerlo en las mejores condiciones", han publicado para denunciar lo ocurrido.

Destrozos recurrentes

Por desgracia, afirman que no es la primera vez que ocurren hechos similares sino que es la segunda vez en menos de seis meses. "No sabemos si estos hechos tienen relación con los locales y discotecas que tenemos alrededor, si se trata de algo puntual o si existe algún otro motivo. No queremos señalar ni acusar a nadie sin saber lo ocurrido. Pero sí creemos que algo tiene que cambiar", afirman.

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Aunque prefieren mantener la cautela sobre el origen exacto de los destrozos, los responsables del local insisten en que la situación ha alcanzado un límite insostenible cuya solución, hasta ahora, no es otra que hacerse cargo de arreglar los destrozos y seguir hacia adelante: "Cuando ocurre algo así, al final la solución parece ser siempre la misma: pagar nosotros los daños y continuar trabajando", lamentan".

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Los baños, cerrados por robos continuos

La rotura de los cristales no son un hecho puntual. Los responsables del establecimiento denuncian la situación de inseguridad que arrastra, por ejemplo en los cuartos de baño de la zona los cuales son objeto de actos vandálicos y robos prácticamente a diario. Tanto es así que han llegado hasta el punto de que, aseguran, de tener que cerrarlos al público para evitar más problemas.

"Mientras tanto, muchas veces somos los propios negocios los que recibimos las quejas de los clientes por una situación que no depende únicamente de nosotros", explican.

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Llamamiento y búsqueda de soluciones

Ante eestos incidentes, desde 'Soul Beach' han hecho un llamamiento al Puerto de Huelva y a los responsables de la seguridad y vigilancia en la zona para que investiguen lo que está ocurriendo y se refuerce la seguridad. Además, piden que se busquen soluciones para poder seguir trabajando con tranquilidad.

Además, aseguran que no quieren generar conflicto de la situación sino que todo vuelva a la calma. "Solo pedimos que se cuide esta zona, que también es nuestro lugar de trabajo y nuestro sustento, y que se tenga en cuenta el esfuerzo que hay detrás de cada negocio que intenta seguir adelante", reafirman.