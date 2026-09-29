El modo eco no siempre consume menos: hay situaciones en las que ocurre justo lo contrario

Hay situaciones concretas en las que el modo eco no ahorra y otras en las que produce el efecto contrario

Las veces que abres el frigorífico también se reflejan en el consumo eléctrico

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La palabra eco se ha convertido durante los últimos años en una etiqueta prácticamente omnipresente en el panel de mandos del hogar contemporáneo. Aparece en la ruleta de programas del lavavajillas, en el salpicadero del coche, en el mando a distancia del aire acondicionado, en la interfaz de la caldera, en el propio termo eléctrico del baño y hasta en las neveras más actuales. El denominador común, al menos en nuestra cabeza, es que al usar este modo se produce un ahorro energético y se contribuye a la sostenibilidad. De este modo, activarlo debería suponer tener que pagar una factura más baja y dejar una huella ambiental menor.

Sin embargo, la realidad que documentan los propios estudios del sector, desde la OCU hasta el RACE, pasando por análisis independientes y voces autorizadas, es que ese ahorro debe matizarse. Hay situaciones concretas en las que el modo eco no ahorra, otras en las que produce el efecto contrario y algunas en las que directamente puede acabar dañando el propio aparato al que se aplica.

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Cuando el eco se vuelve contra el propio aparato

El programa eco de los lavavajillas funciona bajo una lógica clara, ya que reduce la temperatura del agua y compensa esa menor eficacia térmica alargando el tiempo de lavado, con ciclos que oscilan entre las dos y las tres horas frente a la hora y media aproximada de un programa normal. Según el estudio más reciente de la OCU, esto supone un ahorro medio del 20% en electricidad y del 16% en agua, lo que supondría unos 7,7 euros. La cifra es sensiblemente inferior a lo que la mayoría de propietarios imagina y no compensa universalmente el uso sistemático del programa.

Pero existe un efecto contrario. Con el paso del tiempo, la menor temperatura del agua provoca que el detergente no llegue a disolverse completamente y que los restos de grasa se acumulen gradualmente en los conductos internos del aparato. La lavadora presenta un problema similar, ya que los programas eco no eliminan las manchas persistentes de aceite, vino, sangre o suciedad profunda ni desinfectan bacterias, lo que en la práctica puede obligarnos a repetir el ciclo completo. Repetir lavado consume aproximadamente el doble de agua y electricidad que un único lavado convencional bien realizado, con lo que el supuesto ahorro se transforma en pérdida directa.

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El modo eco en el coche

El caso del coche resulta aún más curioso. El modo eco de un vehículo convencional envía una señal a la centralita electrónica para que el acelerador entregue menos potencia al pisar el pedal, mantiene el motor a bajas revoluciones adelantando el cambio a marchas superiores y limita el consumo de sistemas auxiliares como el aire acondicionado, la dirección asistida y el control de crucero.

Esto, cuando se va por autopista o en trayectos largos con velocidad constante, es una decisión adecuada y puede reducir el consumo hasta un 20% según los datos del RACE. Pero como advierten los mecánicos, en ciudad la ecuación se invierte. Si el conductor deja siempre encendido el modo eco durante trayectos urbanos con arranques y paradas frecuentes, fuerza al motor a funcionar en un régimen anormalmente bajo, con marchas largas metidas antes de tiempo, que provocan un mayor esfuerzo sobre el embrague, cambio forzado y acumulación de partículas en el filtro antipartículas. La avería derivada de ese uso sostenido puede alcanzar varios cientos de euros de reparación, lo que supera cualquier ahorro acumulado en combustible.

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Aire acondicionado, calefacción y otros aparatos

El modo eco del aire acondicionado presenta un patrón similar al de los electrodomésticos de lavado. Al reducir la potencia del compresor, el aparato tarda sensiblemente más en alcanzar la temperatura requerida por el usuario. En un día de calor intenso, el resultado práctico puede ser que el habitáculo nunca alcance la temperatura deseada, con lo que el aparato sigue funcionando de forma continua durante horas, con un consumo agregado que supera al que habría producido un ciclo corto en modo estándar. En calderas y termos, el mismo principio se traduce en ciclos de encendido y apagado repetidos que consumen más energía que el mantenimiento estable de la temperatura óptima.

En definitiva, el modo eco compensa cuando el uso previsto del aparato coincide con las condiciones para las que fue diseñado: lavavajillas con vajilla poco sucia, lavadora con ropa de suciedad ligera, coche en autopista con velocidad constante, aire acondicionado en día templado, caldera con demanda continua. En cualquier otra circunstancia, se ahorra más eligiendo un programa adecuado a cada escenario concreto y ajustando manualmente las variables específicas del propio uso.