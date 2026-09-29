El juez del caso 'Plus Ultra' solicita a la joyería Yanes una nueva tasación de las joyas de Zapatero

Un magistrado ha inadmitido la solicitud de Zapatero de que la joyería Yanes no ejerciera como perito

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El próximo lunes 5 de octubre la Policía entregará en la joyería Yanes de Madrid las joyas halladas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tal y como ha señalado el juez de la Audiencia Nacional. Las joyas, valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros.

El escrito del juzgado detalla que el próximo lunes a las 10:00 horas se deberán entregar las joyas a la Policía "debiendo garantizar en todo momento la cadena de custodia" con el objetivo de "informar a su legal representante del contenido y alcance del informe pericial gemológico y joyero ordenado sobre las joyas intervenidas".

Dicho informe "se realizará por gemólogos y tasadores de dicha entidad, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda necesitar del Instituto Gemológico Español, poniendo a su disposición los dictámenes que elaboró el referido Instituto, facilitándose a los peritos que se designen finalmente, el acceso a las piezas intervenidas, así como a la documentación obrante en autos que resulte necesaria para el correcto desempeño de su cometido".

Por otra parte, las recusaciones planteadas por el expresidente contra la joyería han sido inadmitidas por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha señalado que no hay motivos para que esta joyería sea apartada de la elaboración del informe.

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Zapatero había solicitado que la joyería Yanes no ejerciera como perito tras las declaraciones que hizo su director general en La Sexta, al apuntar que el conjunto podía valer "un par de millones" de euros, lo que a juicio del expresidente supone una "aparente falta de imparcialidad y objetividad".

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El expresidente también argumentó que la joyería Ansorena, había analizado previamente las joyas "pieza a pieza" y las había tasado en más de 1,3 millones de euros, por más que el propio expresidente "discrepe de sus conclusiones", pues entiende que es inferior.

Hace una semana el exlíder del PSOE dijo por escrito al juez que doce de las piezas de joyería con más valor fueron una "atención personal" del rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido en 2007. Añadió que las aceptó por "deferencia" y las guardó junto a otras de origen familiar y otros regalos de amigos "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".

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