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Tras aceptar el acuerdo con la empresa que gestiona el alquiler de la vivienda de la que fue desahuciada, Maricarmen podrá volver a su casa cuando sea dada de alta. Poco después, el dueño de Urbagestión aseguraba en 'Horizonte' que había sido víctima de "un escrache de 600 personas", amenazas y que les habían enviado a su oficina una caja de cucarachas vivas.

'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Azael Babiano, abogado de Maricarmen que ha dejado que no tienen nada que ver: "Ya hemos desmentido muchas veces que eso tenga que ver con la labor de un despacho jurídico ni del Sindicato de Inquilinas. Nuestra labor es poner sobre el foco determinadas injusticias, no enviar cajas de cucarachas o practicar escrache".

Sobre las alternativas habitacionales que se le ofrecieron a Maricarmen, su abogado nos ha explicado: "Nunca se planteó ninguna alternativa realista, simplemente una residencia temporal. Por parte de la propiedad, las negociaciones no tenían ninguna pinta de prosperar porque económicamente superaban los ingresos de Maricarmen y por lo tanto eran propuestas inaceptables".

Azael Babiano, abogado de Maricarmen: "No puedes sacar a una persona de su entorno y enviarla a 40 kilómetros de su casa"

Además, ha explicado las opciones que le ofrecieron a su clienta "Era una residencia en Alcalá de Henares, totalmente fuera de su entorno, y que se cobraba a partir de un porcentaje de su pensión. No puedes sacar a una persona de su entorno y enviarla a 40 kilómetros de su casa".