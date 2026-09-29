Una noche de presiones para sacar adelante el decreto Maricarmen

La mecha que prendió las protestas por Maricarmen se propaga más allá de la Puerta del sol con concentraciones en Barcelona, A Coruña, Bilbao, Sevilla o Málaga

Amaia se suma a las protestas por la vivienda y entrega a Pedro Sánchez el 'real decreto Maricarmen' en los Premios Vanguardia

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La acampada de Sol ha sido la más multitudinaria, pero ha habido más en otras partes de España. La presión ha llegado al gobierno desde otros lugares como Málaga, Barcelona o Sevilla. Ha sido una noche muy larga para el Gobierno. La mecha que prendió las protestas por Maricarmen se propagaba más allá de la Puerta del sol con concentraciones en Barcelona, A Coruña, Bilbao, Sevilla o Málaga, donde tras un forcejeo con la policía, una veintena de tiendas de campaña ha pasado la noche en la Plaza de la Constitución.

El clamor social añadía más presión a las intensas negociaciones a contrarreloj con un intercambio de propuestas frenéticas, por un lado, de Sumar y los otros socios a la izquierda, y por otro de Junts, que llegó a amenazar con hacer saltar todo por los aires por las okupaciones y los pequeños propietarios.

Pero las presiones para llegar a un acuerdo llegaban de todos los ámbitos. Incluso en un gesto de la cantante Amaia al recibir un premio de manos de Pedro Sánchez. La cantante le entregaba un sobre en el que se podía leer Decreto Maricarmen. El presidente no pudo eludir el tema: "Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos un último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados". El presidente no desaprovechaba el momento.

La vivienda es la mayor preocupación personal para la mitad de los jóvenes españoles, según Opina 360

Tras ocho años de Gobierno sin resultados ni apuesta por la construcción de la vivienda, el caso Maricarmen ha puesto el foco en uno de los problemas más graves que vive la sociedad española. La vivienda es la mayor preocupación personal para la mitad de los jóvenes españoles, según Opina 360

De hecho, la vivienda es la principal preocupación personal para la mitad de los jóvenes españoles con menos de 35 años, tanto en el plano individual (50,2%) como en el colectivo (47,8%), según informa Opina 360 este martes. En concreto, la franja de edad más afectada en lo personal es la de 18 a 24 años (51,1%), seguida por la situada entre los 25 y los 34 años (49,6%), y en ambas categorías la preocupación personal por la vivienda supera a la nacional, de acuerdo con un informe del 'Observatorio de Tendencias Sociales' de Opina 360, que analiza datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de los últimos seis meses.

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Este recoge que, a medida que aumenta la edad de la población, disminuye la preocupación personal, hasta registrar el 7,3% entre los mayores de 75 años, lo que supone casi 44 puntos menos que sus hijos o nietos.

Respecto a la preocupación nacional, el 48,1% de los encuestados entre los 18 y los 24 años nombra a la vivienda como uno de los tres principales problemas del país, por delante de los grupos entre los 25 y los 34 años (47,5%) y de 65 a 74 años (45,5%). Por el contrario, los menos preocupados por la vivienda son los mayores de 75 años, con un 31,2% de menciones totales.

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En el ámbito general, cuatro de cada diez españoles (42,6%) sitúan la vivienda entre los tres principales problemas del país. En el desglose por mes, se observa que la preocupación alcanzó en mayo el pico de la legislatura, con un 48,9%, pero desde entonces ha descendido "por el empuje de otros asuntos", analizan los autores.

Por su parte, la vivienda como problema personal se mantiene, desde octubre de 2025, en torno al 28%, lo que apuntaría a "un progresivo acercamiento entre el reto colectivo y su impacto directo en el día a día de los ciudadanos", observan.

"Los datos ponen en evidencia que la vivienda es uno de los grandes temas de fondo de la actual legislatura. Desde hace más de un año es el principal problema del país, incluso sin la irrupción de un caso como el de Maricarmen", declara el director de Opina 360, Juan Francisco Caro, en referencia al reciente desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años con discapacidad que residió durante décadas en régimen de alquiler en el barrio del Retiro en Madrid.

"Las administraciones públicas parece que no ponen el foco en la importancia de la vivienda para los más jóvenes, pero es probable que se convierta en uno de los temas fundamentales de las próximas campañas electorales", afirma Caro.

Las Comunidades y ciudades más preocupadas por la vivienda

En el desglose territorial, Baleares se mantiene como la comunidad autónoma con mayor preocupación por la vivienda, tanto a nivel nacional (53,2%) --seguida por el País Vasco (49,9%) y Madrid (49,2%)-- como personal (39,6%) --con Madrid (33,7%) y Canarias (31,7%) también en el podio--. Además, en todas las comunidades autónomas la preocupación nacional por la vivienda es mayor que la individual, con las mayores diferencias presentes en el País Vasco (22,3 puntos) y Navarra (21,4 puntos).

Respecto a los municipios, el análisis refleja que la preocupación por la vivienda aumenta conforme lo hace también el tamaño del mismo. Así, en ciudades con más de un millón de habitantes, la mitad (50,7%) de los residentes considera la vivienda uno de los tres principales problemas del país, mientras que en municipios de menos de 2.000 habitantes la proporción se reduce al 37,5%.

De forma similar, desde el punto de vista de la preocupación personal, la percepción negativa sobre la vivienda es más alta conforme aumenta el tamaño del municipio: un 35,6% en las ciudades de más de un millón de habitantes frente a 19,1% en aquellas con menos de 2.000 personas.

La mayor inquietud entre los votantes de Podemos y Sumar

Finalmente, el informe recoge que "los votantes de partidos de izquierda muestran una mayor inquietud" por la vivienda. En particular, los simpatizantes de Podemos y Sumar expresan valores de preocupación nacional de un 63,8% y un 66,7%, respectivamente, mientras que a nivel personal son del 41,2% y del 42,9%. Por detrás aparecen los socialistas, con un 52,8% desde una perspectiva nacional y un 28,1% en el ámbito personal.

Por el contrario, "los partidos de derecha presentan menores niveles de preocupación", apunta el estudio. Este detalla que el Partido Popular (PP) es el que registra los valores más altos de su espectro en términos de preocupación nacional (38,3%) y el que menos en preocupación personal (23,2%).