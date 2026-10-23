Pedro Sánchez eligió un look 'total denim', formado por una camisa vaquera y uno pantalones a juego

El mensaje irónico de Pedro Sánchez a los que le insultan y le atacan en su última entrevista: "Se acuerdan de mi madre"

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MadridPedro Sánchez se encuentra envuelto en plena precampaña electoral. Estos próximos días hasta el domingo 29 de noviembre, sus apariciones y sus declaraciones resultaran claves para el futuro de su carrera política. Su equipo lo sabe y, por eso, están explotando al máximo la imagen del actual presidente de España. En las semanas venideras aumentará su presencia en redes, en programas de radio, entrevistas televisadas y en periódicos de ámbito nacional.

Claro ejemplo ha sido su última entrevista en el programa de TVE 'La Revuelta'. Acompañando a David Broncano, Pedro Sánchez se sentaba en el sofá del teatro Albéniz de Madrid para someterse a las preguntas del presentador y de sus compañeros Grison y Ricardo Castella. La participación del presidente estaba más que medida con lupa por su equipo de comunicación y de vestuario.

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Por eso, la vestimenta escogida por el presidente del Gobierno tampoco ha pasado desapercibida. Con una camisa vaquera y unos pantalones de corte estrecho de la misma tela, Pedro Sánchez buscaba un look más desenfadado que con el que suele aparecer en su día a día. que se elige para momentos importantes, especialmente en el entorno político, cobra más importancia de la que se cree, pues con las prendas se puede mostrar una identidad o lanzar un mensaje sin pronunciar una sola palabra.

El estilismo de Pedro Sánchez, pensado punto por punto

El uniforme del día a día de Pedro Sánchez suele ser un traje. Sin embargo, para esta ocasión, optó por una camisa vaquero y pantalones del mismo tejido. De esta forma, el socialista creó un look cercano con el que comunica naturalidad y ganas de estar cerca del resto.

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Al llevar una camisa vaquera y vaqueros a 'La Revuelta' , Pedro Sánchez cambió el traje, su uniforme habitual, por un look desenfadado que puede interpretarse como un gesto de cercanía. El denim, un tejido cotidiano y popular, comunica naturalidad, porque forma parte de todos los armarios, independientemente de la clase social o política.

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No es la primera vez que vemos a Pedro Sánchez lucir este tipo de prendas. Sin embargo, lo cierto es que suele recurrir a ellas en momentos importantes de su vida, como es el caso de su última victoria electoral el pasado julio de 2023, cuando celebró los resultados electorales en Ferraz luciendo un estilismo prácticamente idéntico al que llevó en 'La Revuelta'.

La camisa que ha llevado al programa de Broncano, sin embargo, no es la que lució hace tres años, sino que se trata de un diseño firmado por Carolina Herrera, que actualmente está a la venta por 200 euros. Es una pieza de manga larga, cierre de botonadura en la parte delantera y cuello de camisa clásico. Sin embargo, Sánchez la llevó remangada en el programa, lo que acentúa esa cercanía que podría querer mostrar con su estilismo.

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Los pantalones son de corte recto y, a los mismos, les añadió un cinturón negro con hebilla clásica. Mientras que, a modo de calzado, se decantó por unas zapatillas que también le hemos podido ver en otras ocasiones: se trata de unas 'sneakers' en color azul marino con cordones a tono, que pertenecen a la firma Muroexe.

Y, por supuesto, un accesorio imprescindible para Pedro Sánchez es el reloj. Concretamente, el que llevó al programa de televisión se lo hemos podido ver en distintas ocasiones y pertenece a la marca Longines: con esfera blanca, números romanos y correa negra.

Con este estilismo, Pedro Sánchez habría confiado en el poder de la moda para transmitir ciertos mensajes, apostando por un look casual pero, al mismo tiempo, acertado y, sobre todo, adecuado a la ocasión. De esta forma, el candidato socialista demuestra que se puede crear una vestimenta acertada con prendas que tenemos en el armario y sin necesidad de recurrir al clásico traje.