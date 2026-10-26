Vito Quiles suspende la charla para proteger a los jóvenes que iban a escucharle, pero defiende la libertad de expresión.

Vito Quiles suspende la charla para proteger a los jóvenes que iban a escucharle, pero defiende la libertad de expresión.

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Tarde de tensión en Bilbao. Las protestas contra el acto anunciado por Vito Quiles han reunido a centenares de personas en el entorno de la Universidad de Deusto. Ante el riesgo de altercados, la Ertzaintza desplegó un amplio dispositivo y la universidad cerró sus instalaciones de manera preventiva, pero la situación ha terminado descontrolándose.

Manifestantes vestidos de negro y con capuchas han quemado contenedores y, al menos, media docena de coches han sido incendiados. Unos incidentes que han obligado a intervenir a los servicios de emergencia. Agentes de la policía se han desplegado para dispersar a los manifestantes que también han tirado petardos y cohetes. Hay, al menos, 16 detenidos.

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Vito Quiles suspende la charla para proteger a los jóvenes que iban a escucharle, pero defiende la libertad de expresión

Y todo ello se ha producido pese a que Vito Quiles ya había suspendido el acto que iba a celebrar este viernes por la tarde en Bilbao y lo ha justificado por el "muy elevado riesgo" de incidentes que podrían producirse. Precisamente, esta misma tarde, en la Universidad de Deusto, se han concentrado varios cientos de jóvenes estudiantes para protestar contra el acto que, previsiblemente, iba a protagonizar Quiles en este lugar.

A través de las redes sociales, Vito Quiles ha anunciado que suspendía su "charla" después de hablar, según ha asegurado, con el jefe del dispositivo de la Ertzaintza, que le ha advertido de "un riesgo muy elevado" de altercados en Bilbao "dado que hay exmiembros de ETA, terroristas callejeros y otros delincuentes encabezando las protestas", por lo que se ha suspendido "la charla". Su intención, tal como ha apuntado, era "proteger" a los jóvenes que podrían acudir a escucharle.

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"La libertad de expresión es sagrada pero no más importante que proteger la integridad de todos los jóvenes de bien que acuden a estos actos y no merecen ser expuestos a situaciones violentas por culpa de una gentuza. Volveremos a Bilbao. Pero después de responderles el 29N cómo merecen", ha argumentado Quiles.

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La publicación de este mensaje de Quiles ha sido acogida con aplausos por los manifestantes, que han empezado a disolverse sobre las seis y media de la tarde.

Entre las consignas de antifascismo e independencia

Dos marchas han confluido frente al campus universitario. La primera, bajo el lema 'Euskal Herrian faxismoari ez! ¡Ni un paso atrás!', ha partido pasadas las cinco de la tarde de la plaza de San Pedro del barrio bilbaíno de Deusto. Mas de un millar de estudiantes han portado decenas de banderas de Euskadi y han coreado lemas como 'Euskal Herria antifaxista', 'faxistak kanpora', 'borroka da bide bakarra' (la lucha es el único camino), 'Vito Quiles kanpora', así como gritos de 'independentzia'.

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En la segunda concentración, convocada bajo el lema 'Faxismoaren aurka, klase batasuna' (Contra el fascismo, unidad de clase), se han escuchado consignas como 'Vito, faxista, kanpora', o 'faxismoa suntsitu' (aniquilar el fascismo).

La portavoz de los convocantes Jone Sarrionandia Ibarra ha señalado que con esta movilización han pretendido mostrar su rechazo al acto del "agitador fascista" Vito Quiles y "poner sobre la mesa la necesidad de la organización y la unidad de clase para hacer frente al fascismo".

Denuncian la "precipitación injustificable" con la que se ha desmontado el operativo policial de Bilbao

Un amplio despliegue de la Ertzaintza ha blindado los alrededores de la Universidad de Deusto desde esta mañana, que en gran parte se ha retirado cerca de las seis de la tarde.

El Sindicato Independiente de la Policía Vasca, ErNE, considera "especialmente grave" que un dispositivo policial previamente planificado y desplegado para hacer frente a una situación de riesgo conocida, como era el anuncio de la visita del agitador Vito Quiles a Bilbao, se haya comenzado a desmontar con una "precipitación difícilmente justificable".

Por ello, ha exigido explicaciones y responsabilidades a la cúpula policial por la gestión del dispositivo de seguridad desplegado durante la jornada. "La cancelación de un acto no supone automáticamente la desaparición del riesgo, especialmente cuando existen concentraciones numerosas, un ambiente de tensión y posibilidades evidentes de que se produzcan incidentes", ha argumentado.

En un comunicado, el sindicato ha condenado "de manera rotunda" los graves episodios de violencia y vandalismo registrados esta tarde-noche en Bilbao, en el contexto de las movilizaciones convocadas con motivo de la anunciada visita de Vito Quiles.

La quema de vehículos, entre ellos una moto de Policía Local de Bilbao, los destrozos en el mobiliario urbano y los ataques contra agentes de la Ertzaintza y Policía local constituyen actuaciones "absolutamente intolerables que nada tienen que ver con el legítimo derecho a la protesta y a la libertad de expresión", ha dicho.

Por ello, ErNE ha exigido una investigación exhaustiva que permita identificar, localizar y poner a disposición judicial a los responsables de estos hechos. "No podemos permitir que quienes recurren a la violencia actúen con una sensación de impunidad", ha aseverado. Asimismo, ha recordado que viene reclamando una apuesta decidida por reforzar los medios humanos, materiales y técnicos destinados a las labores de investigación, información e inteligencia policial.

A su juicio, es "inadmisible" que las unidades de Brigada Móvil y Protección Ciudadana tengan que intervenir, "en demasiadas ocasiones, prácticamente a ciegas, reaccionando a remolque de lo que sucede en la calle y sin disponer de la información previa necesaria para anticiparse a los acontecimientos".

"No podemos seguir sustituyendo la falta de anticipación y de inteligencia policial con la exposición física de los agentes. Una Policía moderna, profesional y eficaz necesita una estructura de información e inteligencia capaz de detectar riesgos, anticipar escenarios violentos y proporcionar a las unidades operativas las herramientas necesarias para intervenir con seguridad y eficacia", ha instado.

Desde ErNE han trasladado todo su apoyo y reconocimiento a los compañeros y compañeras que han tenido que hacer frente a estos incidentes, desempeñando su trabajo en circunstancias "especialmente complicadas". "Los violentos siempre nos han encontrado y nos van a encontrar enfrente a la Ertzaintza y a la Policía local", ha concluido.