La operadora ha remitido una carta con una batería de propuestas para reforzar la seguridad del sistema

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Iryo ha remitido una misiva a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para reclamar nuevos protocolos de seguridad tras el accidente de Urda (Toledo) y, en concreto, limitar a 40 km/h la velocidad cuando falle el sistema LZB.

La operadora ha plasmado en esa carta una batería de propuestas para reforzar la seguridad del sistema, con el objetivo de aplicar condiciones más restrictivas en la circulación de manera cautelar. El Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) también hicieron una petición similar recientemente.

Limitar a 40 kilómetros por hora la velocidad cuando falle el LZB

La carta de Iryo, recogida por 'El Economista', propone limitar a 40 kilómetros por hora la velocidad de los trenes cuando falle el sistema LZB y se circule bajo BSL y con el sistema ASFA como protección. Renfe ya ha empezado a aplicar esta medida internamente.

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Asimismo, Iryo plantea limitar y supervisar automáticamente la velocidad cuando se pierde la conexión o la supervisión del LZB, así como analizar si las capacidades actuales del Asfa o posibles adaptaciones permitirían incorporar una limitación supervisada de velocidad, tomando los 40 kilómetros por hora como referencia inicial, según han confirmado fuentes de la empresa a Europa Press.

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Otro de los ámbitos que plantea revisar es la coordinación entre el LZB y el ASFA, con el objetivo de reforzar la continuidad de las funciones de protección durante las transiciones entre ambos sistemas.

Las peticiones realizadas desde Iryo y desde el sindicato de maquinistas se producen después del accidente de Urda el pasado 28 de octubre, en el que la caída del sistema LZB y el posterior funcionamiento bajo BSL fueron claves en la secuencia de hechos que provocaron la tragedia.

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Las peticiones de Iryo se suman a las que reclamaron los maquinistas tras el accidente, que básicamente reclamaban impedir a los trenes reanudar la circulación con marcha normal cuando haya más de un tren en el mismo cantón con los sistemas ERTMS o LZB caídos.