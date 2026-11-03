Gastón se retiró de la primera línea política ya en la oposición, antes de acabar la pasada legislatura, debido al cáncer que padecía

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Marta Gastón, consejera de Economía de los dos gobiernos de Javier Lambán en Aragón, ha fallecido este martes a los 53 años, según ha confirmado el PSOE de Aragón en sus redes sociales.

Gastón se retiró de la primera línea política ya en la oposición, antes de acabar la pasada legislatura, debido al cáncer que padecía. La socialista fue figura clave en los gobiernos de Javier Lambán entre 2015 y 2023, en los que asumió la responsabilidad de dirigir la política económica y de empleo.

Marta Gastón también participó en la transformación del modelo económico de Aragón, especialmente mediante el impulso a las energías renovables, la logística y la atracción de grandes inversores.

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Nacida en Huesca el 2 de febrero de 1973, Gastón era licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Antes de dedicarse en su totalidad a la política, desarrolló su actividad profesional en Ibercaja, donde trabajó como gestora de empresas.

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Su trayectoria institucional comenzó en las Cortes Generales. En 2004 fue elegida senadora por Huesca, cargo que desempeñó hasta 2008. Durante esta etapa ejerció como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y viceportavoz en la Comisión de Economía y Hacienda.

Entre 2008 y 2011 fue diputada en el Congreso, también por la circunscripción de Huesca, donde asumió la portavocía socialista en la Comisión de Economía y Hacienda, en una legislatura marcada por el estallido de la crisis.

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“Su trabajo y su compromiso dejan una huella que no olvidaremos"

El PSOE de Aragón la recuerda como “una socialista comprometida, que trabajó sin descanso por el desarrollo de nuestra tierra, el empleo y el bienestar de los aragoneses”, señalan en redes sociales.

“Su trabajo y su compromiso dejan una huella que no olvidaremos. Todo nuestro cariño a su familia y amigos. Hasta siempre, compañera”, concluye el partido.

El pésame de Jorge Azón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, también ha mostrado su pésame por la muerte de Gastón en sus redes sociales. "Fue una servidora pública reconocida por su gran capacidad de trabajo para impulsar el desarrollo de la Comunidad Autónoma. Mi pésame a su familia, sus seres queridos y sus compañeros del PSOE de Aragón", ha escrito el popular en su perfil de X.