Economista, jugador de baloncesto en su juventud, asesor en Bruselas y Bosnia, concejal y diputado de segunda fila antes de liderar el PSOE

¿Pueden votar las personas que están en prisión?

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“Podría ser el primer presidente del Gobierno que ha sufrido el paro”. La frase la pronunció Pedro Sánchez Pérez-Castejón en los días en que su moción de censura contra Mariano Rajoy estaba a punto de prosperar, en 2018. Resumía una carrera hecha de altibajos. Antes de instalarse en el palacio de La Moncloa, Sánchez había entrado en el Congreso por la puerta de atrás, había quedado fuera de las listas en dos ocasiones y había dimitido como líder de su partido. Ahora, a las puertas del 29N, vuelve a ser candidato.

Un madrileño del Ramiro de Maeztu

Sánchez nació en Madrid el 29 de febrero de 1972. Su padre trabajó como empresario, empleado de banca privada y gerente de organismos públicos, y su madre, Magdalena Pérez-Castejón, era funcionaria de la Seguridad Social y abogada. Estudió el bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu, en el distrito de Tetuán, un centro con gran tradición en el baloncesto. Hasta los 21 años jugó de alero en el Estudiantes, el club ligado al instituto. Se afilió al PSOE en 1993.

Los estudios: de Económicas al doctorado

Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en 1995 en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, adscrito a la Universidad Complutense. Después cursó un máster sobre la economía de la Unión Europea en la Universidad Libre de Bruselas, impartido en francés. Aquella etapa le dejó una convicción que repetiría años después: “Si quieres comprender el mundo actual, tienes que irte a Bruselas”. Completó su formación con un segundo máster en Integración Económica y Monetaria Europea en el Instituto Universitario Ortega y Gasset y con el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública de la escuela de negocios IESE.

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En 2012 se doctoró en Economía por la Universidad Camilo José Cela con la tesis 'Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)', que obtuvo la calificación de cum laude. Ya en La Moncloa, en 2018, la oposición y varios medios cuestionaron la originalidad del trabajo. Sánchez autorizó su publicación íntegra en Teseo, el repositorio nacional de tesis. Según los datos difundidos entonces por La Moncloa, la tesis registró coincidencias del 13 % en el programa antiplagio Turnitin y del 0,96 % en PlagScan, que el Gobierno atribuyó a citas y referencias.

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Bruselas, Bosnia y la consultoría

Su carrera profesional empezó en 1998 en el Parlamento Europeo, como ayudante de la eurodiputada socialista Bárbara Dührkop en Estrasburgo. Un año después se incorporó al gabinete de Carlos Westendorp, Alto Representante Internacional para la aplicación del plan de paz de Dayton en Bosnia-Herzegovina.

A su vuelta fue durante un breve periodo responsable de relaciones internacionales de la Organización de Consumidores y Usuarios. Entre 2000 y 2004 trabajó como consultor, asesorando a la dirección del PSOE y a clientes privados. De esa etapa es otra de sus frases: “Pensaba que me interesaba el mundo empresarial, pero me di cuenta de que lo que me interesaba era la política”. Entre 2008 y 2013 fue profesor asociado en la Camilo José Cela, donde impartió asignaturas como Estructura Económica e Historia del Pensamiento Económico.

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En política, siempre como sustituto

Su primer cargo público llegó en mayo de 2004, cuando ocupó en el Ayuntamiento de Madrid el acta de concejal que dejó Elena Arnedo. Repitió en 2007. En el Congreso entró de la misma manera: en septiembre de 2009 cubrió la vacante de Pedro Solbes, porque en las generales de 2008 había ido en el puesto 21 de la lista y no había obtenido escaño. En 2011, como número 11, tampoco lo consiguió, y volvió a la Cámara en enero de 2013 como sustituto de Cristina Narbona.

El salto llegó el 13 de julio de 2014, cuando ganó las primarias del PSOE con el 48,67 % de los votos y se convirtió en secretario general. Dos años después, el 1 de octubre de 2016, perdió una votación decisiva en el Comité Federal y dimitió. El 21 de mayo de 2017 recuperó el liderazgo en unas nuevas primarias, con el 50,3 % de los votos frente al 39,9 % de Susana Díaz. Un año más tarde, el PSOE registró una moción de censura contra Rajoy que salió adelante el 1 de junio de 2018 con 180 votos a favor y 169 en contra. Al día siguiente, Sánchez asumió la presidencia del Gobierno.

Cuánto cobra el presidente

La retribución del presidente del Gobierno la fija la ley de Presupuestos y se actualiza con las subidas de los empleados públicos. Para 2026, según el Ministerio de Hacienda, es de 96.921,84 euros brutos anuales, con el incremento adicional del 1,5 % aprobado en diciembre de 2025. El vicepresidente cobra 91.097,04 euros, y cada ministro, 85.513,32. El sueldo de Sánchez equivale a unas 5,7 veces el salario mínimo interprofesional, de 17.094 euros anuales en 2026.

En 2024, además percibió 14.453,32 euros como diputado. Mientras ejerce, vive en el Palacio de La Moncloa, su residencia oficial. Cuando deje el cargo, como el resto de expresidentes, tendrá derecho a coche oficial con conductor, escolta y libre pase en los transportes del Estado.