Carlos Cuerpo, ha asegurado que el presidente de Adif ha dimitido por "motivos similares" a los de Puente

Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, presenta su dimisión al ministro Carlos Cuerpo

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha dimitido por "motivos similares" a los que expuso este martes Óscar Puente antes de renunciar a seguir dirigiendo el Ministerio de Transportes seis días después del accidente de Urde (Toledo).

"Hemos tenido una reunión esta tarde y él me ha presentado la dimisión", ha aclarado Cuerpo este miércoles durante una entrevista en TVE recogida por Europa Press, rechazando que haya sido un cese, y ha afirmado que se trata de una decisión "acertada".

Preguntado sobre la posibilidad de que haya más cambios en las próximas semanas, el ministro de Economía ha subrayado la importancia de "seguir dando pasos para reestablecer la confianza" en el "sistema de alta velocidad" de la red ferroviaria.

Destaca "los pasos importantes"

Así, ha destacado los "pasos importantes" que se han dado esta semana "en materia operativa del centro de control de Adif" por parte del Consejo de Ministros, así como en el "ámbito tecnológico", "de los protocolos" y en "recursos humanos", a los que se suman las decisiones "en materia de financiación" para "asegurar la inversión en mantenimiento".

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"Se ha aprobado en el Consejo de ADIF ese incremento de la inversión de hasta un 50% para los próximos cinco años, llegando casi a los 19.000 millones", ha añadido.

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Cuerpo ha revelado que su "primera conversación" después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su nombramiento al frente de Transportes, ha sido con Puente, con quien ha estado en el Ministerio para "aterrizar todos los asuntos pendientes".

Mañana se reunirá con los sindicatos

En este sentido, ha aseverado que mañana se reunirá con los sindicatos por las huelgas convocadas en el sector ferroviario para que, en caso de producirse, "sean en las mejores condiciones posibles también en materia de prestación de servicios para los usuarios".

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Este martes, tras su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones por el accidente ferroviario, Puente anunció su dimisión como ministro y su renuncia a concurrir en las listas electorales del Partido Socialista el próximo 29 de noviembre.

La renuncia se produjo seis días después del siniestro que costó la vida a 69 personas y nueve meses después del accidente del descarrilamiento de un AVE de Renfe en Adamuz (Toledo), en el que murieron 46 viajeros después de que los vagones de cola invadieran el carril contrario e impactaran contra un Iryio que circulaba en sentido opuesto.