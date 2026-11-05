El Asador Etxebarri de Vizcaya se corona como el Mejor Restaurante del Mundo en 2026

Es el cuarto restaurante de la alta cocina española en alcanzar la cima de la lista y el primero del País Vasco

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LimaEl Asador Etxebarri, ubicado en el País Vasco (España), se coronó este miércoles como el mejor del mundo de 2026 al ocupar el primer lugar de la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, seguido por el tailandés Gaggan en segunda posición y el danés Alchimist, en tercer puesto.

La parrilla más célebre de Euskadi, a cargo de Bittor Arginzoniz, logró el número uno del mundo tras haber sido segundo en los dos últimos años y llevar una década dentro de los diez primeros de esta lista.

El cuarto restaurante de la alta cocina española en alcanzar la cima de la lista y el primero del País Vasco

La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026, el ránking más prestigioso de restaurantes de alta cocina, se reveló durante una ceremonia en Lima, considerada la capital gastronómica de América Latina, que albergó por primera vez en Suramérica esta gala.

Asador Etxebarri, ubicado en la localidad rural Axpe, dentro del valle Artxondo (Vizcaya), es el cuarto restaurante de la alta cocina española en alcanzar la cima de la lista y el primero del País Vasco, tras haberlo conseguido previamente elBulli en cinco ocasiones (2002 y 2006-2009), El Celler de Can Roca (2013 y 2015) y Disfrutar (2024).

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Al recibir el premio, Arginzoniz agradeció a toda la gente que les ayudó "para seguir trabajando en el fuego, la técnica más ancestral". "Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable", apuntó.

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El restaurante vasco es el primero de los cuatro restaurantes españoles que figuran entre los 50 mejores del mundo, seguido de DiverXO, del madrileño David Muñoz, que cayó del cuarto lugar al noveno tras haber permanecido tres años seguidos en el 'top 5'.

A su vez, el restaurante Enigma, del chef Albert Adrià, pasó del puesto 33 al 29, mientras que Elkano, cayó de la posición 24 a la 33.

Los otros ganadores

En el ránking, que en dos ocasiones ha sido liderado por restaurantes peruanos como Central (2023) y Maido (2025), hay once restaurantes de Latinoamérica, con el mexicano Quintonil como el mejor ubicado en la cuarta posición, pese a perder un lugar respecto al año pasado.

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Con tres restaurantes figura Perú, de la mano de Kjolle (7), Mérito (13) y Mayta (45), mientras que con dos está Colombia gracias a Celele (31) y El Chato (46), que se estrena en la lista. También tiene dos Brasil, que son Tuju (16), la entrada más fuerte en la lista, y Lasai (25).

Con un restaurante en el ránking está, además de México con Quintonil; Chile, con Boragó (22); Ecuador, con Nuema (37), que ingresa por primera vez en la lista, y Argentina, con la parrilla porteña de Don Julio (44), que el año pasado estaba en el número 10.

Además, la organización avanzó hace unos días la lista de los 51 a 100 mejores restaurantes de 2026 entre los que hay cinco mexicanos: Alcalde (55), Hunnik (79), Arca (87), Rosetta (96) y Fauna (99); tres españoles: la Cocina Hermanos Torres (69), Txispa (80) y Aponiente (100); dos brasileños: Nelita (54) y Evvai (68), y un peruano: Mil (95).

La lista de los 50 mejores de este año estuvo marcada por los restaurantes asiáticos, como prueba que en el segundo lugar se haya ubicado Gaggan, de Tailandia, mientras que los restaurantes de Hong Kong Wing y The Chairman se situaron en la quinta y sexta plaza del ránking, respectivamente.

El premio al mejor chef recayó en el surcoreano Junghyun Park, del restaurante Atomix, de Nueva York, que escaló al número 11 de la lista, mientras que el galardón a la mejor chef fue para la canadiense Jessica Roval, y el premio al mejor pastelero lo obtuvo el tailandés Dej Kewkacha.