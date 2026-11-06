Laura Sólvez 06 NOV 2026 - 17:09h.

Alberto Núñez Feijóo lleva la batalla por la final del Mundial 2030 a la campaña: si no se juega en España la final no lo organizará.

Joan Laporta y la final del Mundial 2030: "Debería ser en el Camp Nou, Casablanca y Madrid son lo mismo"

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Alberto Núñez Feijóo ha llevado la batalla por la final del Mundial 2030 a la campaña electoral, y lo ha hecho con un compromiso de Gobierno que ningún candidato había formulado hasta ahora. El presidente del PP ha asegurado que, si llega a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre, defenderá que España abandone la organización del torneo en caso de que la FIFA decida que el partido por el título se dispute en Marruecos.

"España ha de organizar la final de la Copa del Mundo. Y si no la organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial", ha afirmado Feijóo en una entrevista en El Chiringuito, el programa futbolístico de Mediaset. Preguntado expresamente por si, ya como presidente, promovería la retirada de España en ese escenario, no dejó margen a la interpretación: "Sí, la respuesta es sí".

El líder popular calificó de "justo", "oportuno" e "indiscutible" que la final se juegue en territorio español y apeló a la experiencia del país, que a su juicio "es capaz de organizar cualquier evento deportivo con éxito". También reivindicó la paternidad de la candidatura: fueron España y Portugal quienes la pusieron en marcha, y Marruecos se incorporó después. "Posteriormente se invitó a Marruecos y nada que decir", apostilló. Su último argumento fue deportivo: España, dijo, es "la primera potencia del mundo" y llega como campeona tanto en categoría masculina como femenina.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también salta al campo. Isabel Díaz Ayuso está en el equipo de Feijóo. "Si nos van a robar el Mundial en la cara, no cuenten con nosotros para organizar nada. Me parece lo más sensato. Ya está bien, no. ¿Qué más se puede entregar?", ha dicho en El Programa de Ana Rosa.

El balón del Mundial está muy disputado desde la crisis de Ceuta. Con Podemos y Sumar pidiendo la expulsión de Marruecos, directamente y Vox exigiendo prioridad nacional. Pedro Sánchez, a lo suyi, regateando y atacando a la oposición. "Si el señor Feijóo no manda ni en su propio partido, ¿va a mandar en FIFA?", le dijo en el Congreso el 3 de septiembre.

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Los estadios con más posibilidades de albergar esa final son el Santiago Bernabéu, en Madrid, es el favorito, el que lidera todas las quinielas. También en nuestro país, otro aspirante es el Camp Nou. Su punto fuerte sería el aforo, muy superior al del estadio madridista. En liza también el Hassan II, que se está construyendo en Casablanca. Es un estadio muy moderno que a su término será el más grande del mundo. Y con muy escasas posibilidades, el estadio de La Luz, en Lisboa.

El 5 de agosto, el diario británico The Times publicó que Gianni Infantino había ofrecido la final a Marruecos a cambio de apoyos para su reelección. La FIFA lo calificó de "falso y engañoso" y repitió que decidirá a su debido tiempo. El 10 de septiembre, en un mitin del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) en Bouznika, a las afueras de Rabat, Lekjaa dio la final por adjudicada: "La provincia de Benslimane es la que tendrá el honor de organizar la final". Añadió que soñaba con un Marruecos-Francia para vengar la eliminación en cuartos del Mundial 2026. La FIFA volvió a desmentirle en cuestión de horas.

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Sea como fuere, nuestro máximo rival se centra en engatusar al presidente de la FIFA, que se juega la reelección en 3 meses, curiosamente, en Rabat. La sede de la final del de Estados Unidos se decidió dos años antes. Así que puede haber partido hasta el 2028. La FIFA no ha fijado fecha para decidir. Su única respuesta pública, repetida cada vez que la polémica ha rebrotado, es que la sede se elegirá "en su debido momento".