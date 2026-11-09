Los primeros sondeos afirman que el PP ganaría con 130 escaños por delante del PSOE que lograría 109

Los políticos que dejan el Congreso y no concurren a las elecciones generales

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Los partidos políticos están en plena campaña electoral aunque empieza oficialmente este viernes. Desde Informativos Telecinco hemos hecho un promedio con las últimas ocho encuestas lanzadas entre ayer y hoy para sacar los primeros pronósticos de las elecciones generales. La conclusión más clara es que el Partido Popular y Vox conseguirían una amplísima mayoría con 196 escaños, 20 por encima de la mayoría.

En estas elecciones, el PP ganaría con 130 escaños, por delante del PSOE que lograría 109. Los socialistas no conseguirían crecer mientras que Vox doblaría su actual presentación en el Congreso de los Diputados. Pero Frente Amplio se quedaría muy por debajo, con solo 11 escaños. En el caso de Podemos, muchas encuestas no le dan ni un solo representante.

Sánchez se mantiene optimista de cara a las elecciones

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, considera que su partido va a ganar los comicios a pesar de que las encuestas pronostican una victoria del bloque de la derecha, pero que para ello necesita la movilización de la ciudadanía.

"El partido lo vamos a ganar, pero aún no está ganado. Y para ganarlo necesitamos la movilización de la ciudadanía. Es lo mismo que sucedió en Brasil y en Estados Unidos", ha afirmado Sánchez en una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, en la que se declara «convencido de que el PSOE sacará un resultado histórico de una mayoría reforzada".

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El presidente ha manifestado que lo único que ha aportado la ultraderecha donde ha gobernado ha sido "más odio, más desinformación, más desprestigio de las instituciones, inflación, pobreza y guerras" y que, en comparación, España, durante los últimos ocho años, "ha sido un faro" que han demostrado que hay "una vía alternativa a los recortes, la motosierra, el odio y toda la retórica que ha impregnado la política de la ultraderecha".