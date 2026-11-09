Los políticos que dejan el Congreso y no concurren a las elecciones generales

Ministros que se van a organismos internacionales o a la política autonómica, diputados que se quedan fuera por la renovación de sus partidos y expulsados que ya no tienen sitio

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El BOE publicó el 28 de octubre las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones del 29 de noviembre, y con ellas se confirmaron las ausencias. Algunas se conocían desde hacía semanas, mientras que otras se han decidido en los últimos días, en procesos internos con tensiones visibles. Las razones son muy distintas, y van desde un salto a la ONU, a la preparación de unas autonómicas o municipales, la renovación decidida por la dirección del partido o una salida por la puerta de atrás.

Ministros que se apartan

Ninguno de los ministros candidatos ha dejado el cargo para presentarse, pero varios miembros del Gobierno no estarán en las listas. El caso de más peso es el de Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, que dejará el Congreso porque es la candidata oficial a dirigir la Organización Internacional del Trabajo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, tampoco repetirá como cabeza de lista del PSOE por Córdoba: opta a la dirección general de la FAO, la agencia de la ONU para la agricultura y la alimentación.

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Otros tres ministros socialistas renuncian al Congreso para concentrarse en las autonómicas de mayo de 2027. Óscar López prepara su candidatura en Madrid, Diana Morant se centra en la Comunidad Valenciana y Ángel Víctor Torres apuesta por Canarias. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, hará campaña, pero no figura en las listas: no tiene carné del partido.

En el bloque de Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, se centrará en las autonómicas madrileñas. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, anunció en agosto que no iría en las listas, y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ejercerá como portavoz de campaña del Frente Amplio sin figurar en la candidatura. Ernest Urtasun será el único ministro de ese espacio en las listas, como número dos por Barcelona detrás de Ada Colau.

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La gran renovación del Frente Amplio

La coalición heredera de Sumar es la que más ha cambiado. En 2023, la candidatura de Sumar obtuvo 31 escaños, y el grupo se quedó en 27 tras la ruptura con Podemos. De todos los que tuvieron escaño en la legislatura que termina, solo diez repiten: Verónica Barbero, Tesh Sidi, Toni Valero, Esther Gil de Reboleño, Lander Martínez, Enrique Santiago, Àgueda Micó, Alberto Ibáñez, Júlia Boada y Viviane Ogou.

En Cataluña, los cambios han dolido. Aina Vidal, que encabezó la lista de Sumar-En Comú Podem por Barcelona en 2023, se queda fuera, aunque seguirá como portavoz de la formación y participará en la campaña. Su exclusión provocó malestar en un sector de los Comuns: el Consejo Nacional aprobó las listas con un 66 % de votos a favor y un 34 % en contra. Tampoco repetirá Gerardo Pisarello, hasta ahora secretario primero de la Mesa del Congreso, que prepara su candidatura a la alcaldía de Barcelona para 2027. Se quedan fuera también Félix Alonso, Eloi Badia y Candela López. En Aragón, Jorge Pueyo deja su puesto como cabeza de lista por Zaragoza a Marina Rodríguez. En Baleares, Vicenç Vidal cede el testigo de Ara Més a Carmen Gomila.

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El PP, renovación con nervios

En el PP, Alberto Núñez Feijóo ha impulsado lo que en el propio partido se describe como una profunda renovación. Ha cambiado a todos los cabezas de lista en Cataluña, y en el País Vasco y Asturias han entrado Jon Echeverría y Ángela Pumariega en lugar de Joana Arce y Esther Llamazares. La operación ha generado inquietud entre sus propios diputados, reconociendo fuentes del partido que había cierta inquietud antes de que se cerraran las listas. Sí repiten nombres de peso de la dirección, como Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Ester Muñoz, Juan Bravo y Carmen Fúnez.

Vox: continuidad y expulsados

Vox repite a la mayoría de sus diputados, pero las listas reflejan las tensiones internas de los últimos meses. Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, que fueron números tres y cuatro por Madrid en 2023, han sido expulsados del partido por sus discrepancias públicas con la dirección. En Salamanca, Laura Magdalena Miguel sustituye como número uno a Víctor González Coello de Portugal, exvicepresidente del partido y crítico con la cúpula. En Cáceres, Marcela Reijia releva a Magdalena Nevado, que se dio de baja del partido con una dura carta contra la dirección.