El líder del PP ha asegurado que quería empezar la campaña en Cataluña porque esta comunidad tiene que ser "decisiva" en el cambio en España

Qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N

Compartir







El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado campaña en Cataluña poniendo en valor su experiencia de gestión y prometiendo una "auditoría del saqueo" para saber "a dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado".

"Yo vengo a ofrecer algo tan elemental como un Gobierno que no robe", ha exclamado Feijóo en un mitin en el Polideportivo Municipal de Llefià, en Badalona, junto al alcalde del municipio y candidato al Congreso por Badalona, Xavier García Albiol, y el presidente del PPC, Alejandro Fernández. Al acto han asistido unas 3.500 personas, según fuentes del partido.

El candidato del PP --al que los asistentes han interrumpido en varias ocasiones con gritos de 'oa, oa, Feijóo a la Moncloa' o 'presidente, presidente'-- ha afirmado España recauda más impuestos, tiene más deuda pública y ha recibido más fondos europeos que nunca, mientras los ciudadanos reciben menos.

"¿Dónde está el dinero de los españoles?"

Además, ha señalado que hay "peores servicios" y "encima, corrupción". "¿Dónde está el dinero de los españoles?", se ha preguntado, para anunciar que si gobierna se sabrá "adónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado".

"Haremos una auditoría del saqueo para saber a dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado. Haremos una auditoría de la decencia para saber por qué no funcionan los trenes, por qué no se han hecho las obras, por qué no se ha construido vivienda y por qué los españoles pagamos más y recibimos menos", ha proclamado, ante un auditorio entregado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Feijóo, que ha revindica la gestión frente a la "decadencia", ha garantizado que si gana las elecciones y gobierna será "el presidente de todos, sin excepción, sin muros". "Solo quiero servir a mi país. A todos. Nos voten o no, hayan hecho huelga o no. A todos hemos de servirle", ha garantizado.

Cataluña, "decisiva" en el cambio en España

El líder del PP ha asegurado que quería empezar la campaña en Cataluña porque esta comunidad tiene que ser "decisiva" en el cambio en España. "Yo no quiero una Cataluña espectadora ni ajena al cambio. Quiero una Cataluña protagonista en la reconstrucción de España", ha manifestado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En este punto, ha indicado que todos los españoles quieren a esta tierra y quieren que una Cataluña "abierta, próspera y fuerte", recordando que en el pasado "tiró de España durante décadas" y fue "el motor principal" de la nación.

"Y yo pido que vuelva a ser Cataluña el motor principal de la nación española. España tiene que recuperar la autoestima y Cataluña ha sido un orgullo para todos los españoles", ha manifestado, lamentando que durante años haya tenido como "monotema" el 'procés'.