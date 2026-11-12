El líder de Vox ha degranado los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez: "Dime con quién andas y te diré quién eres".

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este jueves contra el PSOE por la intervención de Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, en el mitin de arranque de la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre. "No tienen vergüenza", ha valorado.

Begoña Gómez ha tomado la palabra por sorpresa antes que Sánchez en el acto de apertura de campaña en Sevilla. "Gracias por haberme dado el aliento para continuar", ha dicho la esposa del jefe del Ejecutivo, pendiente de juicio por presuntos delitos de corrupción. El público ha respondido con cánticos de "no estás sola".

"Dime con quién andas y te diré quién eres"

En un mitin en el auditorio Pedro Saura en Huesca, acompañado del vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, y la cabeza de lista al Congreso, Ester Blanco, Abascal ha censurado la intervención de Begoña Gómez. "No tienen vergüenza", ha asegurado el líder de Vox.

Abascal ha señalado que "si en la anterior legislatura han pactado con la ETA, los separatistas, comunistas, han defendido los intereses de Marruecos en vez de los de España, qué no serán capaces de hacer si vuelven a estar". Abascal ha calificado al PSOE des chusma que tapan los casos de corrupción con más casos de corrupción.

Abascal ha apostado por la prioridad nacional, la desregulación y la remigración para devolver la esperanza a los jóvenes, a los agricultores, a los autónomos.

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Durante su intervención, ha resaltado "el nivel de corrupción" del presidente del Gobierno, su entorno político y su familia. "Cuesta creerlo", ha afirmado, y ha resaltado que Sánchez recorrió España para recuperar la secretaría general del PSOE acompañado del exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García --encarcelados--, el ex secretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán --en libertad de provisional-- y Cristian Corvillo, señalado como el chófer de Sánchez. "Dime con quién andas y te diré quién eres", ha dicho.

También ha hecho referencia a la investigación abierta por la Fiscalía Europea en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España, con apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

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"Gloria a la UCO"

"Gloria a la UCO", ha indicado, definiendo a los agentes como "héroes". En esta línea, ha asegurado que en el Ministerio de Igualdad de un Gobierno de Vox "no entrarían", ya que lo eliminarían. "Ojalá la UCO entre en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)", ha expresado el líder de Vox. Un sondeo del CIS hecho público durante esta jornada pronostica una victoria del PSOE y deja al PP y a Vox lejos de la mayoría absoluta, a diferencia de la inmensa mayoría del resto de encuestas.

Además, ha asegurado que "les importa un comino lo que hagan los jueces", haciéndose eco de las informaciones que apuntan a que el Gobierno quiere indultar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, tras los comicios generales. Fue condenado por la filtración sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por otro lado, el líder de Vox ha dedicado un espacio para abordar la situación de la sanidad, que define "colapsada" porque los inmigrantes consumen unos recursos "limitados" que, según ha defendido, tienen que dedicarse a los españoles. "Hay españoles que mueren esperando una operación porque el Gobierno regala" la sanidad, ha lamentado el dirigente de Vox, que ha sostenido que la prioridad nacional, uno de los ejes de su campaña para el 29N, junto a la desregulación y la "remigración", es la solución. "No puede ser que todo aquello que pagan los españoles sean para todos, si los recursos son limitados son para los nuestros", ha resumido.

Precisamente este jueves Vox ha hecho público su programa electoral para los comicios del 29 de noviembre, que recoge su propuesta de que los inmigrantes únicamente reciban atención sanitaria en caso de urgencia. Por último, Abascal ha pedido al auditorio movilización el 29 de noviembre para protagonizar "un cambio tranquilo".