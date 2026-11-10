Laura Sólvez 10 NOV 2026 - 17:00h.

El programa electoral del PP para el 29N gira en torno a la regeneración del Estado, la lucha contra la inmigración ilegal, la renovación de las infraestructuras y la construcción de viviendas

Alberto Núñez Feijóo se compromete a revisar la vía "palmo a palmo" y ve "vomitivas" las gratificaciones a directivos de Adif

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes el programa electoral del Partido Popular para las elecciones del 29N, que girará sobre cuatro "grandes pilares": reparar al Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España.

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Regeneración del Estado

En un evento en Madrid, Feijóo ha afirmado que este no es "un programa electoral más" porque este es "el momento más trascendental" de los últimos 50 años y que cada línea "es importante" y no está escrita "para impresionar por su volumen".

"Está pensado para gobernar con prioridades claras y para rendir cuentas después de hacer", ha afirmado el líder del PP, quien ha llamado a los ciudadanos a guardar el texto y juzgar si lo ha cumplido dentro de cuatro años porque quiere "ser evaluado".

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En su programa electoral, el Partido Popular promete identificación en un máximo de siete días a quien cruce ilegalmente la frontera y devoluciones "sin demora" de la mano del nuevo mecanismo europeo.

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También incluye juicios rápidos y tramitación conjunta de los delitos leves frente a la multirreincidencia, "para que nadie haga del hurto y la okupación un modo de vida", así como cupos anuales de inmigración por sectores, ajustados al paro, a los puestos sin cubrir y a la capacidad del país en vivienda, servicios públicos y empleo.

Auditoría al Estado

El PP asegura que si llega al Gobierno realizará una auditoría en los primeros cien días de todo el gasto del Estado -incluidos los organismos y las empresas del Estado- cuyas conclusiones marcarán los primeros presupuestos generales del Estado.

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Los populares se comprometen en su programa electoral a movilizar, junto con el sector privado, más de 300.000 millones en los próximos 15 años a través de un Plan Nacional de Infraestructuras para impulsar autovías y redes viarias, alta velocidad y Cercanías e infraestructuras hidráulicas y energéticas.

"Tenemos que reconstruir la confianza en nuestras infraestructuras, que un trabajador pueda coger el tren sin miedo o que un camionero no esquive los socavones de las autovías del estado", ha afirmado este martes el líder del PP.

Según el programa presentado por Feijóo, una de sus prioridades será que la alta velocidad española, tras los graves accidentes registrados en los últimos meses, vuelva a ser un referente mundial. Para ello el PP aspira a renovar las vías y trenes más antiguos o intensificar el mantenimiento preventivo para reducir averías y retrasos, empezando por el Corredor de alta velocidad a Andalucía.

Derogar la Ley de Vivienda

El PP se compromete en su programa electoral a derogar la Ley de Vivienda para eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios, que han "introducido más intervención e incertidumbre y menos oferta", y también contempla la rebaja del IVA de la compra de la primera vivienda, del 10 % al 4 %, para los menores de 40 años.

Estas medidas se unen al compromiso reconocido este mismo lunes por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de aprobar un plan de vivienda que aumente la oferta con un millón de nuevas viviendas, mientras que las licencias de obra nueva y de rehabilitación se resolverán en tres meses, "con silencio positivo".

El programa del PP incluye una nueva Ley del Suelo para "agilizar el planeamiento urbanístico y reforzar su seguridad jurídica", mientras que también "se abrirá la posibilidad de construir vivienda social en suelo dotacional" y se permitirá el cambio de uso en suelo de oficinas y locales para transformarlo en vivienda asequible.

El PP aspira a acelerar los proyectos residenciales mediante la creación de una figura urbanística que unifique los trámites de planeamiento, gestión y ejecución de los grandes desarrollos de vivienda de la mano de autonomías y ayuntamientos, "con declaración implícita de utilidad pública".

Para construir más vivienda y en menos tiempo, el PP quiere reducir plazos mediante la vivienda industrializada, con el objetivo de "suprimir las barreras normativas y financieras que hoy frenan su desarrollo".

Como ya avanzó Feijóo este lunes en un vídeo publicado en redes sociales, aprobarán una ley para que el okupa "salga en 48 horas por orden judicial" mediante la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

El PP pone el foco en los jóvenes

De cara a los jóvenes, reducirá el IVA de la compra de primera vivienda del 10 % al 4 % para menores de 40 años y permitirán que este impuesto "se pague de forma fraccionada al ritmo de la hipoteca".

Del mismo modo, acordarán con las autonomías un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reducido para la primera vivienda de los jóvenes cuando esta sea usada y que también se permitirá pagar de manera fraccionada.

Por otro lado, se ampliarán a cuatro años el plazo para reinvertir el importe de la venta de la vivienda habitual y mantener la exención en el IRPF.

También crearán una cuenta de ahorro para la compra de su primera vivienda, con la que se podrán aportar hasta 2.000 euros al año, con una deducción fiscal del 20% de lo aportado. El límite de aportaciones acumuladas será de 40.000 euros.

Prórroga nuclear

El PP eliminará el calendario de cierre nuclear en España y tramitará, en sus primeros cien días de Gobierno, la extensión de la vida útil del parque con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"España puede ser potencia energética de Europa", reza el programa de los populares, titulado "Reconstrucción Nacional" y conocido este martes, que también plantea reducir la carga fiscal del recibo de la luz y la creación de una tarifa social única, así como acelerar las grandes inversiones industriales de interés nacional.

En el apartado energético, el PP se compromete a eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Vandellós (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara), y a reformular "con realismo" el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec).

"Nuclear, renovables, almacenamiento y respaldo suficiente se complementarán, y todas las tecnologías competirán en igualdad en subastas, ayudas y regulación", prosigue la formación, que aboga por la neutralidad tecnológica y promete una estrategia nacional de energía nuclear y la participación de España en iniciativas europeas de reactores avanzados y pequeños reactores modulares.

Asimismo, anuncia que facilitará contratos de electricidad a largo plazo, que den precios estables a la industria y a los hogares. También la eliminación "de inmediato" del impuesto del 7 % a la producción eléctrica y una reducción de la carga fiscal del recibo de la luz.

Para los hogares más vulnerables, el PP prevé una Tarifa Social Única que "sustituirá y mejorará" los actuales bonos eléctrico y térmico. Esta llegaría "a quienes la necesitan" y sería compatible con cualquier contrato de luz y gas.

En paralelo, impulsará un Estatuto del Consumidor Energético que refuerce los derechos de información, transparencia y reclamación para el conjunto de los usuariosy dará luz verde a que quien se quede sin luz por un fallo del sistema reciba una compensación automática, sin tener que reclamarla.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo plantea, del mismo modo, una planificación eléctrica que se adapte a las nuevas necesidades, y se da un plazo de 18 meses para resolver, con un plan de choque, los problemas que frenan la conexión de proyectos industriales, de viviendas y de centros de datos.

En relación con la electricidad, los populares aseguran que mejorarán las conexiones con el resto de Europa y que actualizarán, en seis meses, las reglas de funcionamiento del sistema nacional para "evitar otro apagón".

En concreto, se comprometen a aprobar un plan nacional para reforzar la seguridad del sistema eléctrico y controlar las variaciones de tensión que puedan poner en riesgo el suministro; a modernizar la gestión de la red para reducir los costes de garantizar su estabilidad; y a facilitar el almacenamiento.

Además, "ninguna central de gas o hidroeléctrica que permita disponer de electricidad cuando se necesita cerrará sin una alternativa cuya capacidad para sustituirla esté técnicamente acreditada".

En materia medioambiental, el PP insiste en que afrontará el cambio climático "con rigor científico" y "sin dogmatismo", y destaca el potencial de la economía circular para reducir residuos, aprovechar mejor los recursos y generar actividad económica.

Proyectos industriales estratégicos

En el ámbito industrial, la formación adelanta que, de alcanzar el Gobierno, declararán estratégicos de interés nacional los proyectos que creen al menos cien empleos. Estos tendrán una dirección única, tramitación prioritaria y su conexión eléctrica planificada en seis meses.

Igualmente apoyará la extracción, transformación y reciclaje de materias primas, velará por las cadenas de suministro esenciales con pruebas de resistencia periódicas y creará zonas de innovación estratégica para que los grandes proyectos tecnológicos elijan España.

A estos les garantiza suelo disponible, conexión eléctrica y digital garantizada. Los proyectos en IA, semiconductores, biotecnología, baterías o del sector aeroespacial tendrán durante siete años un trato fiscal más favorable, añade.

Mención aparte dedica a la industria de defensa, que el PP aspira a impulsar para crear empleo y reforzar la soberanía tecnológica de España. Para ello, apuesta por simplificar la contratación de defensa para que el material llegue a tiempo.

"Trabajar tiene que compensar más que no hacerlo"

Feijóo también ha anunciado martes que si llega al Palacio de la Moncloa reunirá el ingreso mínimo vital y los diferentes subsidios en una "renta de activación" vinculada a la búsqueda de empleo. Además, ha avisado que rechazar empleos "adecuados" de forma reiterada y "sin causa justificada" supondrá la pérdida graduada de las ayudas.

"Cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, con seguimiento verificable. Rechazar empleos adecuados de forma reiterada y sin causa justificada supondrá la pérdida graduada de las ayudas", ha avisado, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes.

Esta medida que ha anunciado Feijóo en este acto --celebrado en el Espacio Torrelara-- no está incluida en el programa con 249 propuestas que el Partido Popular ha difundido a los medios de comunicación. Ese documento incluye varios huecos y se prevé que sean anuncios que el líder del PP desvelará durante la campaña electoral.

Para el líder del PP, "trabajar tiene que compensar más que no hacerlo". Eso sí, ha dicho que "quien lamentablemente no puede trabajar, ha de tener la mayor protección".

"Por ejemplo, yo creo que hay que proteger mejor a los enfermos graves de determinadas patologías cuando están de baja", ha dicho, para añadir que "en muchos casos, quien padece hoy una enfermedad severa no percibe el 100 % de su salario" y él no lo comparte, por lo que hay que cambiarlo.

Dicho esto, ha admitido que él no comparte que quien pueda trabajar "decida no hacerlo". "La mejor política fiscal es la que devuelve a cada persona la capacidad de valerse por sí mismo. Y eso es lo que vamos a hacer". Por ello, ha dicho que España "necesita un plan contra el absentismo laboral fraudulento".