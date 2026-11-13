José Rocamora 13 NOV 2026 - 21:59h.

La nueva campaña del 29N: más visualizaciones, internet, redes y menos mercados y contacto físico.

Los momentos más tensos de Jordi Wild en sus entrevistas con Pedro Sánchez, Feijóo y Ada Colau

Compartir







Las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos presidenciales del 19N dejan cifras de visionados que marean. Feijóo suma 2,8 millones, Pedro Sánchez, 2,7 millones y Colau, 2,2 millones. Pero, cuidado, porque no todo es como parece.

No es lo mismo verlo que quedarse a verlo. Tengamos en cuenta que los vídeos de este canal tienen una media de 500.000 reproducciones. Ahora bien, esa cifra no tiene por qué corresponderse con espectadores reales ni siquiera con visualizaciones completas.

Porque en Youtube un solo play ya cuenta como una visualización y no se exige un tiempo mínimo de visionado. Basta un segundo para que el contador ya sume. Además, una misma persona lo puede ver varias veces o desde distintos dispositivos y eso también hace que aumente la cifra.

Pero tampoco se puede se obviar la influencia que tienen estos youtubers, sobre todo, entre el público más joven y el peso que han adquirido en los nuevos formatos de campaña.

Adiós a las visitas a los mercados o al contacto físico en la calle

Un clásico de las campañas electorales, las visitas a los mercados, está de repente en peligro de extinción. Como los apretones de manos, los besos e incluso los abrazos en las calles. Mirando los actos de esta campaña hay muy pocos de contacto físico con la gente. Desaparecen como desaparecieron en su día los autobuses con periodistas. Ahora hay un dato que lo cambia todo. "Ya entre los menores de 35 años el mayor punto de entrada de información política es internet" , señala el politólogo Pedro Simón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De ahí que nuestros políticos hayan hecho un curso intensivo intensivo sobre el mundo digital. Están utilizando cada vez memes, burlas, en redes sociales, vídeos que buscan hacerse virales, aunque sea riéndose de ellos mismos como este tema reguetonero trapero: Anatop At, las palabras que pronunció Feijóo en el Congreso en vez de "Anatomía de un farsante" o las bromas de Pedro Sánchez son el mote de Perro Sánchez.

"La mayor parte del voto de la gente mayor tiende a estar cautivo en las zonas más despobladas de España y, por el contrario, el impacto que puede tener un vídeo viral es mayor y más barato", dice el politólogo Pedro Simón.

Y además en los confortables platós de youtubers e influencers, o de televisiones, no se enfrentan a la rabia de la calle.