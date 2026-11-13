José Rocamora 13 NOV 2026 - 16:09h.

'Streamers' como El Xokas, Ibai Llanos o AuronPlay han criticado duramente a Santiago Abascal por no ir a una entrevista con Jordi Wild

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La decisión de Santiago Abascal de cancelar a última hora su participación en el videopodcast del ‘youtuber’ Jordi Wild ha molestado a los principales ‘streamers’ de las redes sociales. Para muchos se trata del principal error cometido hasta el momento por la campaña de Vox en contraste con el éxito que supuso su paso por ‘La Revuelta’.

Réplica unánime de los creadores de contenido

La polémica se originó después de que el partido de ultraderecha suspendiera la entrevista con escasas horas de su grabación. El propio Wild afeó públicamente la maniobra y señaló la falta de consideración hacia su espacio: “Ahora quieren grabar la entrevista y quieren que sea suya. Es también una falta de respeto, sinceramente, a mi trabajo”. La publicación acumula ya más de 42 millones de reproducciones.

El enfado del comunicador catalán encontró el respaldo inmediato de los rostros más seguidos del ecosistema de redes sociales, cuya influencia sobre la audiencia juvenil supera con creces a la de los canales de comunicación tradicionales:

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Uno de los más importantes ha sido ‘El Xokas’ que ha criticado duramente la gestión del partido y desaconsejó abiertamente el apoyo a la formación política: “No pueden, no podéis votar a este partido, de verdad, es otro partido lleno de retrasados”.

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También Ibai Llanos, habitualmente al margen de los debates político-electorales, cuestionó de forma irónica si el líder de Vox rehuía el cara a cara con Wild.

Y AuronPlay argumentó ante su comunidad que el dirigente político perdió una oportunidad clara para captar apoyos entre los electores noveles, zanjando que “la ha cagado por no ir”.

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Se trata de un importante traspiés porque el perfil demográfico que consume habitualmente estos contenidos de entretenimiento digital coincide en gran medida con el segmento de varones jóvenes, un sector poblacional que concentra un porcentaje significativo de la intención de voto hacia Vox.