Feijóo se ha comprometido este sábado a hacer que la vivienda esté dentro de una vicepresidencia

'Informativos Telecinco' entrevistará este lunes al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez

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En el segundo día de campaña, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a Galicia para tomar la carretera directa a Moncloa con la promesa de situar a la vivienda en el centro de su Gobierno.

Tras la polémica desatada después de que anunciara en una entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild que en su Gobierno no habrá un Ministerio de Vivienda por su objetivo de recortar carteras, Feijóo se ha comprometido este sábado a hacer que la vivienda esté dentro de una vicepresidencia.

Todo ello porque "es el mayor problema de España" ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que lo más importante, esté donde esté Vivienda, es el hecho de que en su gobierno se van a construir un millón de viviendas.

El candidato a la presidencia ha intervenido en un mitin ante unas 8.000 personas, según el PP, en el que también han intervenido, entre otros, el secretario general, Miguel Tellado, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Carretera a Moncloa

Como él mismo ha relatado, emocionado hasta las lágrimas, en este pabellón multiusos Fontes do Sar -donde se ha proyectado un vídeo de su madre-, se celebró en 2022 el Congreso Nacional del PP en el que se presentó para dirigir la formación y comenzó con ello su carrera nacional.

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Ha dicho que en aquel momento acudió "por respeto" a "pedir permiso" y hoy lo hace para "pedir apoyo y a pedir votos" para tomar la carretera directa a La Moncloa.

De Montepío, la residencia oficial de la Xunta, a la Moncloa hay "600km y 15 días" y "lo bueno es que es la misma carretera, no hay que desviarse".

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Feijóo se ha rodeado de figuras de su confianza, entre ellos José Manuel Romay Beccaría, considerado su mentor político, y otras figuras del partido como la exministra Ana Pastor.

En su afán de destacar su papel gestor, estrategia principal de la campaña, Feijóo ha afirmado que España "necesita rigor" y gestión y él los tiene. "España necesita experiencia, la tengo y se llama Galicia", ha apuntado el líder del PP.

En su Gobierno, ha dicho, no "no volverá a haber corrupción" y "habrá limpieza", se hará una auditoría de "todo lo que han tocado y saqueado" y no habrá "impunidad" ni "indultos para corruptos".

Galicia, bastión a defender

El 29N Feijóo busca apuntalar su hegemonía en Galicia, tierra que presenta como su aval y en la que confía en el tradicional dominio de su partido, si bien es cierto que cunde la inquietud ante un Vox que pugna por lograr por primera vez un escaño.

La izquierda clama siempre que tiene ocasión por una movilización progresista que impida representación de los de Santiago Abascal por alguna de las circunscripciones gallegas.

Y la derecha teme que haya fragmentación del voto en la esfera conservadora y crezca el apoyo a Vox, sin traducción a escaños pues penalizaría a la fuerza mayoritaria en ese espacio.

En uno de los principales graneros de votos de Feijóo reposan las esperanzas de Abascal, que aspira a privarle de la exclusividad en la comunidad de sus grandes triunfos y a hacerlo valiéndose de su propio discurso, en ausencia de unos referentes territoriales consolidados.

En las elecciones generales de 2023, los populares obtuvieron 13 escaños (4 en A Coruña, donde ahora aspiran a ganar uno más; y 3 en Lugo, Ourense y Pontevedra, respectivamente) por siete de los socialistas, dos de Sumar y uno del Bloque Nacionalista Galego.

La seguridad irrumpe en campaña

Mientras Feijóo afirmaba que el deber de las instituciones es "que te sientas seguro en la calle", ya que "la calle no es de los violentos", el candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, tenía que suspender un acto electoral en Hernani (Gipuzkoa) después de que un grupo de jóvenes le lanzara petardos, huevos y piedras.

Fuentes del PP vasco han dicho que se ha cancelado la "gira electoral" prevista en este territorio porque "no se dan las condiciones democráticas suficientes para realizar una campaña"