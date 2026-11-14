Raquel Noya Pontevedra, 14 NOV 2026 - 15:00h.

La oficina electoral de Vigo ha recibido cerca de 500 peticiones y seguirá tramitando las que lleguen hasta el día anterior a las elecciones del 29-N

El cuidado de padres de avanzada edad es el argumento más repetido, pero la Junta Electoral exige documentación para aceptar estas solicitudes

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Tener que atender a un familiar dependiente, padecer una enfermedad o haber sido designado pese a superar la edad permitida. Son algunos de los motivos que están alegando cientos de vigueses para intentar evitar su participación en las mesas electorales del próximo 29 de noviembre. La Junta Electoral de la Zona de Vigo ha recibido ya alrededor de 500 solicitudes para quedar exentos de esta obligación, una cifra que continúa creciendo a medida que se acerca la jornada de votación.

Según recoge la cabecera local, La Voz de Galicia, entre las explicaciones más repetidas figura el cuidado de padres y madres de avanzada edad. “Mi madre tiene 95 años y tengo que cuidarla el fin de semana” es uno de los argumentos que han llegado a la oficina electoral, donde se están encontrando con peticiones de todo tipo. Sin embargo, tener a cargo a una persona mayor no garantiza automáticamente quedar liberado de acudir a las urnas.

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En Vigo han sido designadas unas 9.000 personas, entre titulares y suplentes, para cubrir las 478 mesas electorales que se instalarán en la ciudad. Su cometido será garantizar el correcto desarrollo de la votación y el recuento de papeletas en las elecciones generales.

Cientos de solicitudes por teléfono, correo y vía electrónica

La Junta Electoral de la Zona de Vigo, que también abarca O Val Miñor y varios municipios de la comarca de Redondela, está recibiendo las alegaciones a través de distintos canales. Según fuentes judiciales consultadas por la cabecera gallega, se han contabilizado cerca de 400 comunicaciones entre cartas y llamadas telefónicas, a las que se suma aproximadamente un centenar de correos electrónicos.

La plataforma habilitada en la página web oficial también ha registrado una importante actividad, hasta el punto de recibir alrededor de cien solicitudes en una sola jornada. Todas ellas deben ser revisadas para determinar si cumplen los requisitos legales que permiten renunciar al puesto asignado.

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Uno de los episodios más llamativos se produjo después de que un error provocase que personas mayores de 65 o 70 años recibiesen designaciones para formar parte de las mesas, pese a que sus circunstancias les permitían quedar exentas. Esto generó una llegada masiva de escritos de ciudadanos que reclamaban ser relevados.

Cuidar a un familiar no siempre es motivo suficiente

Aunque las responsabilidades familiares están entre las causas contempladas para quedar exento, la Junta Electoral exige acreditar que existe una necesidad real de atención. No basta con alegar que se tiene que cuidar a un padre o una madre durante el domingo electoral.

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La normativa contempla como justificación el cuidado directo y continuo de familiares mayores, personas con discapacidad o enfermos que no puedan valerse por sí mismos. Para ello, es necesario aportar documentación, como el reconocimiento de una reducción de jornada laboral por esa responsabilidad o un certificado expedido por los servicios sociales autonómicos o municipales.

En algunos de los casos recibidos en Vigo, los solicitantes explican que atienden a sus padres durante el fin de semana. Sin embargo, esta circunstancia puede resultar insuficiente si existe la posibilidad de ampliar el servicio de asistencia que ya reciben durante los días laborables.

Las excusas relacionadas con viajes tienen, en cambio, una presencia mucho menor en esta convocatoria. Al celebrarse las elecciones fuera de los meses habituales de vacaciones, apenas se han presentado alegaciones por vuelos o desplazamientos previamente contratados.

La Junta Electoral seguirá aceptando alegaciones hasta el sábado 28

La legislación recoge distintos supuestos que permiten quedar dispensado de formar parte de una mesa electoral. Entre ellos figuran determinados problemas de salud, situaciones de discapacidad, embarazos de más de seis meses, responsabilidades de cuidado, compromisos familiares como bodas y determinados trabajos que resultan incompatibles con la participación electoral.

También se tienen en cuenta circunstancias personales como la edad o haber desempeñado recientemente funciones similares, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

La Junta Electoral continuará recibiendo y estudiando las solicitudes hasta el sábado 28 de noviembre, la víspera de la votación. La obligación de acudir se mantiene para todas las personas designadas mientras no exista una dispensa válida.

La ausencia injustificada puede acarrear sanciones. Por eso, quienes hayan recibido una notificación y consideren que tienen motivos para no acudir deberán presentar su alegación y aportar los documentos que acrediten su situación antes de la fecha indicada.