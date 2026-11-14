Lanzan piedras y petardos contra el candidato del PP de Gipuzkoa Jon Echeverría en Hernani

El PP vasco ha asegurado tras lo ocurrido en Hernani que no se dan las condiciones democráticas suficientes para realizar una campaña

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GipuzkoaEl candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Etxeberría, ha tenido que suspender un acto electoral en Hernani (Gipuzkoa) después de que un grupo de jóvenes le lanzara petardos, huevos y piedras, según ha denunciado su partido, que ha cancelado la "gira electoral" prevista en este territorio.

El PP vasco ha asegurado, tras lo ocurrido en Hernani, que "no se dan las condiciones democráticas suficientes para realizar una campaña" y ha señalado que solo celebrará actos en aquellos lugares en los que se den "condiciones de seguridad".

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Fuentes de este partido han indicado a EFE que los hechos han sucedido sobre las 11:00 horas en la plaza de los Tilos de Hernani, donde el candidato Jon Echeverría había anunciado que iniciaría una ruta por Gipuzkoa.

Sin embargo, cuando los integrantes de su equipo han llegado al lugar han sido recibido por unos 200 jóvenes, algunos encapuchados, que les han proferido gritos en euskera como 'Alde hemndik' (fuera de aquí) y les han lanzado objetos como petardos, piedras y huevos, por lo que han decidido abandonar el lugar sin celebrar el acto.

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Echevarría asegura que "una caterva de proetarras les han agredido" en Hernani

Jon Echeverría ha denunciado lo ocurrido en un mensaje en X en el que asegura que "una caterva de proetarras les han agredido" en Hernani.

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El PP del País Vasco ha indicado en un comunicado que, a la vista de lo sucedido, "no se dan las condiciones democráticas suficientes para poder realizar una campaña presentando el proyecto del Partido Popular tanto por la actuación antidemocrática de quienes han acudido a coaccionar a los candidatos como por la demostrada imposibilidad de la Ertzaintza de garantizar la seguridad de las actividades de campaña".

Por su parte, el Sindicato Profesional de la Policía vasca (Si.P.E.) ha denunciado con "absoluta contundencia el gravísimo episodio de violencia e intimidación política registrado esta mañana en Hernani, donde un grupo de 200 personas ha conseguido impedir por la fuerza la celebración de un acto informativo del Partido Popular".