Cuándo empieza la nueva legislatura y qué ocurre hasta la investidura

Marta Egea 14 NOV 2026 - 19:00h.

La nueva legislatura comenzará oficialmente el 23 de diciembre, cuando se constituyan el Congreso de los Diputados y el Senado tras las elecciones generales del 29N

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MadridLa celebración de unas elecciones generales no quiere decir que España vaya a tener un nuevo Gobierno de forma inmediata. Aunque el próximo 29 de noviembre de 2026 los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado, todavía deberán completarse distintos trámites institucionales antes de que pueda comenzar una nueva etapa política. Desde la constitución de las Cortes Generales hasta la investidura del presidente del Gobierno, el proceso puede prolongarse durante varias semanas e incluso meses.

Una de las fechas más importantes de este calendario será el 23 de diciembre de 2026, cuando comenzará oficialmente la nueva legislatura con la constitución del Congreso y del Senado. Es a partir de entonces cuando los representantes elegidos asumirán sus responsabilidades parlamentarias y se pondrá en marcha el procedimiento para designar al próximo presidente del Ejecutivo. No obstante, el resultado de las elecciones no garantiza que exista una mayoría suficiente para formar Gobierno, por lo que los acuerdos y las negociaciones entre partidos pueden ser determinantes.

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Cuándo empieza oficialmente la nueva legislatura después de estas elecciones

La fecha de inicio de la próxima legislatura está fijada para el miércoles 23 de diciembre de 2026, a las 10:00 horas. Así lo establece el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, mediante el que se convocaron las elecciones generales del 29 de noviembre y se disolvieron las anteriores Cortes Generales.

Asimismo, la Constitución Española establece, en su artículo 68, que el Congreso elegido debe reunirse dentro de los 25 días siguientes a la celebración de los comicios. Para estas elecciones, la sesión constitutiva tendrá lugar 24 días después de la votación. Durante esa jornada, los diputados y senadores elegidos comenzarán a asumir formalmente sus responsabilidades parlamentarias, aunque todavía no exista un nuevo Gobierno.

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Qué ocurre con los resultados electorales antes de constituir las Cortes

Aunque los ciudadanos conocerán los primeros resultados durante la noche del 29 de noviembre, estos tendrán inicialmente carácter provisional. Una vez cerrados los colegios electorales, las mesas realizarán el recuento de votos y comunicarán sus resultados, que servirán para elaborar la información provisional difundida por el Ministerio del Interior.

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Sin embargo, los resultados definitivos dependerán del escrutinio general que realizan las juntas electorales, un procedimiento que permite revisar las actas, resolver las incidencias previstas legalmente e incorporar los votos de los españoles residentes en el extranjero.

Según el calendario electoral, este escrutinio comenzará el 4 de diciembre y deberá concluir dentro de los plazos establecidos por la legislación. Posteriormente, se tramitarán las reclamaciones que correspondan y se procederá a la proclamación de los candidatos electos.

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Este periodo resulta especialmente importante en las circunscripciones donde la diferencia entre varias candidaturas sea reducida, ya que los resultados oficiales pueden modificar el reparto provisional de algunos escaños. Una vez que se han completados estos trámites, los representantes escogidos podrán participar en la constitución de las nuevas cámaras.

Qué sucede con el Gobierno anterior mientras no hay un presidente investido

El artículo 101 de la Constitución España establece que el Gobierno cesa después de la celebración de las elecciones generales, aunque continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Por lo que, España no se queda sin Gobierno durante el periodo comprendido entre las elecciones y la investidura. El Gobierno saliente sigue siendo el encargado de la gestión ordinaria de los asuntos públicos, aunque sus competencias están limitadas por la legislación.

La Ley 50/1997, del Gobierno establece que un Ejecutivo en funciones debe facilitar el traspaso de poderes y abstenerse de adoptar ciertas decisiones, salvo cuando concurran razones de urgencia o interés general debidamente justificadas. Entre sus limitaciones se encuentran la imposibilidad de presentar proyectos de ley a las Cortes Generales o aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Cómo funciona la ronda de consultas del rey para proponer un presidente

Una vez que se ha constituido el Congreso, comenzará otra fase fundamental: la búsqueda de un candidato que pueda conseguir la confianza parlamentaria para formar Gobierno. El artículo 99 de la Constitución establece que el rey Felipe VI debe consultar con los representantes de las formaciones políticas que han obtenido representación en el Congreso antes de proponer un candidato a la Presidencia del Ejecutivo.

Durante estos encuentros, el monarca conocerá las posiciones de cada partido y sus posibilidades de alcanzar acuerdos. Después, trasladará su propuesta a través del presidente del Congreso, que será el encargado de organizar el debate de investidura. El rey no está obligado a proponer al líder del partido más votado, sino que debe actuar dentro del marco constitucional para facilitar la formación de un Gobierto que obtenga la confianza parlamentaria.

Estas negociaciones pueden prolongarse durante varias semanas, ya que la Constitución no establece un plazo concreto para celebrar la ronda de consultas ni tampoco para convocar la primera investidura.

En caso de que ningún candidato consiga la confianza del Congreso, podrán tramitarse nuevas propuestas y celebrarse otros debates de investidura. Sin embargo, si transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún aspirante sea elegido, deberán convocarse nuevas elecciones generales. Este plazo comienza cuando se celebra la primera votación de investidura.