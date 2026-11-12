Cómo se reparten los escaños en las elecciones

Cada provincia elige a sus diputados por separado, con un mínimo garantizado de dos, y los votos se convierten en escaños con la fórmula D’Hondt

Cómo se cuentan los votos por correo en las elecciones generales

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La noche electoral, el mapa de España se colorea provincia a provincia y los escaños bailan de un partido a otro con unos pocos miles de votos de diferencia. A menudo cuesta entender por qué un partido con más votos en el conjunto del país saca menos diputados que otro, o por qué un voto en Soria parece valer más que uno en Madrid. La explicación está en tres piezas de la Ley Electoral: las circunscripciones, la barrera mínima de votos y la fórmula de reparto.

Cincuenta y dos elecciones a la vez

En unas generales no se celebra una elección, sino cincuenta y dos. Cada provincia, más Ceuta y Melilla, es una circunscripción que elige a sus propios diputados. La Ley Electoral establece que el Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados. Ceuta y Melilla eligen uno cada una, y a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Los 248 restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población.

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Ese mínimo de dos explica buena parte de las diferencias: las provincias poco pobladas tienen más escaños de los que les darían sus habitantes. Para el 29N, el real decreto de convocatoria asigna 38 diputados a Madrid, 32 a Barcelona, 16 a Valencia y 12 a Sevilla y Alicante. En el otro extremo, Soria elige 2, y Teruel, Zamora, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia y Segovia, 3 cada una. Respecto a 2023, Madrid gana un escaño, de 37 a 38, y Cádiz pierde uno y se queda en ocho. El resto de provincias mantiene los mismos.

La barrera del 3 %

Antes de repartir nada, la ley deja fuera a quien no alcanza un mínimo: en cada circunscripción, solo entran en el reparto los partidos que obtienen al menos el 3 % de los votos válidos. Aquí aparece un detalle poco conocido. Los votos válidos son los que reciben las candidaturas más los votos en blanco. Por eso el voto en blanco cuenta para calcular esa barrera, aunque no obtiene ningún escaño. Cuantos más votos en blanco haya, más votos necesita un partido pequeño para superar el 3 %. El voto nulo, en cambio, no cuenta como válido y no influye en el cálculo.

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En la práctica, esa barrera solo decide en las provincias grandes. En una circunscripción de dos o tres escaños, un partido necesita mucho más del 3 % para conseguir uno.

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La fórmula D’Hondt

La conversión de votos en escaños se hace con el sistema que ideó el jurista belga Victor D’Hondt en 1878. No es una ley, como suele decirse, sino una fórmula matemática. La Ley Electoral la describe así: se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera”, hasta el número de escaños de la circunscripción, y los escaños se atribuyen a las candidaturas “que obtengan los cocientes mayores en el cuadro”.

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Queda más claro con un ejemplo. En una provincia que elige cinco diputados, el partido A obtiene 100.000 votos, el B 60.000 y el C 30.000. Al dividir entre 1, 2 y 3, los cocientes de A son 100.000, 50.000 y 33.333; los de B, 60.000, 30.000 y 20.000; y el de C, 30.000. Los cinco cocientes más altos son 100.000 (A), 60.000 (B), 50.000 (A), 33.333 (A) y 30.000. Este último coincide en B y C, y la ley resuelve los empates a favor de la candidatura con más votos totales, que es B. El resultado sería tres escaños para A, dos para B y ninguno para C, aunque C tiene casi un 16 % de los votos.

Los escaños se adjudican después a los candidatos por el orden en que aparecen en la lista. Las listas del Congreso son cerradas y bloqueadas: el votante elige un partido, no a una persona, y no puede alterar el orden.

El Senado funciona de otra manera

En la Cámara Alta se vota a personas. La ley establece que en cada provincia “se eligen cuatro Senadores”, tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, uno en cada una de las islas menores y dos en Ceuta y Melilla. En las provincias peninsulares, cada elector puede marcar hasta tres candidatos, aunque sean de partidos distintos. Ganan los que obtienen más votos, hasta completar los puestos de la circunscripción. En 2023 se eligieron así 208 senadores.

A ellos se suman los que designan los parlamentos autonómicos: cada comunidad nombra “un Senador y otro más para cada millón de habitantes”. En la legislatura que arrancó en 2023 fueron 58.

Por qué dos partidos con votos parecidos sacan escaños distintos

La combinación de provincias pequeñas, un mínimo de dos escaños y la fórmula D’Hondt favorece a los partidos más votados en cada provincia y a los que concentran su voto en un territorio. Por eso las cuentas de la noche electoral se hacen provincia a provincia, y por eso un puñado de votos en una circunscripción de tres escaños puede valer un diputado.