Santiago Abascal afirma que el partido no tiene un enemigo mayor que las encuestas en estos momentos

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El presidente de Vox y candidato por esta formación a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha advertido de que, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el partido no tiene "un enemigo mayor que las encuestas en estos momentos" que abren la puerta al cambio. Es por eso por lo que ha pedido una "movilización gigantesca" para echar a "la mafia de Sánchez".

"No hay un enemigo peor que la confianza. No hay un enemigo peor que la desidia. No hay un enemigo peor que la idea de dar por hecho que Sánchez no tiene opciones, cuando Sánchez está dispuesto a todo para quedarse en el poder", ha aseverado en Almería en su primer acto público en Andalucía en la campaña de las generales.

Con una plaza de la Constitución llena de simpatizando, Abascal ha subrayado la trascendencia de la cita electoral del 29 de noviembre, asegurando que no se trata de "unas elecciones más". "Nos lo jugamos todo y podemos decir sin ningún temor a exagerar que es ahora o nunca", ha enfatizado, al tiempo que ha instado a la ciudadanía a no caer en la autocomplacencia a pesar de los pronósticos demoscópicos favorables.

El líder de Vox ha justificado el adelanto electoral decidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que responde exclusivamente a su interés personal ante las investigaciones judiciales en curso.

"Saben la que se les viene encima", ha señalado Abascal, aludiendo a las indagaciones sobre la presunta financiación ilegal del PSOE, el incremento de cuentas "opacas" en la formación y las recientes actuaciones policiales y judiciales en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas.

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Define al Gobierno como "una mafia mentirosa"

Abascal ha definido al Ejecutivo central como "una mafia mentirosa que ha mentido a sus propios militantes, a sus propios votantes y al conjunto de los españoles" sobre sus pactos con Bildu, los independentistas y los comunistas, así como sobre la ley de amnistía y los indultos. "Una mafia corrupta hasta el chófer", ha apostillado, haciendo referencia a los nombres de Ábalos, Koldo y Cerdán.

Asimismo, ha calificado al Gobierno de "traidor" por "vender la soberanía nacional al mejor postor" para mantenerse en el poder y por haber "entregado el interés nacional a Marruecos".

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En este sentido, ha afirmado que "Pedro Sánchez Castejón es el candidato de Marruecos a las elecciones generales" y ha criticado la falta de defensa de las fronteras en Ceuta y Melilla, reprochando que el Ejecutivo respondiera abriendo un conflicto diplomático con Italia en lugar de con el reino alauita.

El presidente de Vox también ha acusado al Gobierno de "destruir todo lo público" durante su mandato, citando el deterioro de la red ferroviaria, las carreteras, el sistema educativo y la sanidad pública, la cual, según ha denunciado, sufre colapsos y listas de espera mientras se "importan pacientes" y se "exportan médicos y enfermeros" formados en España. Frente a esto, ha criticado la "asfixia fiscal insoportable" que sufren las clases medias y los trabajadores.

Abascal presenta un programa de "urgencia nacional"

Para revertir esta situación, Abascal ha presentado un programa de "urgencia nacional" articulado en torno a tres ejes: la prioridad nacional, la desregulación económica y la remigración.

El líder de Vox ha defendido que los españoles deben tener "prioridad en el acceso a las ayudas sociales, a las ayudas del alquiler y en las plazas de guardería".

"La prioridad nacional hoy es recuperar Ceuta en primer lugar para que la dignidad nacional sea restaurada", ha añadido. Además, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por rechazar esta medida bajo el argumento de que es ilegal. "Nos presentamos a las elecciones para hacer legal lo que hoy nos dicen que es ilegal", ha dicho el presidente de Vox.

En materia de desregulación, ha abogado por eliminar las normativas "ideológicas" que asfixian al campo, la industria y el comercio, las cuales, según ha denunciado, provienen de los "fanatismos verdes", la Agenda 2030 y las ideologías de género "promovidas conjuntamente en Bruselas por el PSOE y el PP".

En esta línea ha criticado que no se hable de los problemas materiales de la ciudadanía para llegar a fin de mes y, en su lugar, se promuevan conceptos como la "deconstrucción de la masculinidad".

"Yo creo que la masculinidad es positiva, igual que lo es la feminidad", ha dicho, al tiempo que ha relatado cómo rechazó abordar este asunto en una entrevista televisiva al sugerirle al presentador que, si lo deseaba, deconstruyera él su propia masculinidad.

Respecto a la "remigración", Abascal ha detallado que implica que "se tienen que ir los que no tienen que estar aquí cobrando ayudas sociales sin trabajar, los delincuentes y los ilegales", pero también facilitar el retorno de los jóvenes españoles que tuvieron que emigrar por falta de oportunidades.

Abascal marca distancias con el PP

Durante su intervención, Abascal ha marcado distancias con el PP, al que ha acusado de aplicar políticas de "abuso fiscal" y de "invasión migratoria" de la mano de los socialistas en Europa. También ha criticado la "competencia desleal" que sufre el campo almeriense por la entrada de productos extranjeros que no cumplen las exigencias fitosanitarias ni laborales impuestas a los productores locales.

Por ello, ha pedido el voto directo para Vox a quienes compartan sus propuestas de sentido común, prioridad nacional y remigración, sugiriendo con ironía que aquellos que prefieran mantener los impuestos altos o rechacen estas medidas voten al PP. "Si quieres votar sentido común, prioridad nacional, remigración y desregulación, vota a Vox", ha sentenciado.

Finalmente, Abascal ha hecho un llamamiento a la "concordia" de todos los españoles, independientemente de su ideología previa. El líder de Vox ha concluido pidiendo pedido a sus simpatizantes una "movilización gigantesca" de aquí al 29 de noviembre para convencer a los indecisos y superar cualquier intento de "trampa, violencia o intimidación".

Las otras intervenciones

Previamente a la intervención de Abascal, el turno ha sido para el vicepresidente segundo de Vox en la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y para la candidata al Congreso Rocío de Meer, que han coincidido en la necesidad de aplicar la "prioridad nacional" para revertir la "degradación" de los barrios obreros, garantizar la seguridad frente a la delincuencia y la inmigración ilegal, y "recuperar el sentido común" en el Gobierno de España.

Gavira ha señalado que el objetivo de Vox no es ocupar vicepresidencias autonómicas, sino "llegar al Gobierno de España, acabar con el socialismo rojo, acabar con el socialismo azul y, por supuesto, poner por delante siempre a los españoles".

Por ello, ha apuntado que el próximo 29 de noviembre los españoles se juegan tener "el presidente que nos merecemos", señalando directamente a Santiago Abascal frente al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Para Gavira, recuperar el sentido común y la dignidad nacional pasa por "recuperar Ceuta, defender nuestras fronteras", mencionando también a Melilla, El Hierro y las islas Canarias-, así como por "proteger a nuestras mujeres" y defender a la provincia de Almería de la amenaza del narcotráfico.

Por su parte, la diputada nacional Rocío de Meer ha centrado gran parte de su intervención en denunciar la pérdida de seguridad y la transformación de los barrios humildes de la provincia de Almería, exponiendo el caso concreto de una vecina de avanzada edad llamada Antonia, residente en el barrio de 'Las 200' y que es "la última española de su bloque".

"Queremos nuestros barrios de vuelta, nuestras familias de vuelta, la tranquilidad, la prosperidad, la paz de nuestros mayores y la vivienda de vuelta; pero, sobre todo, queremos España de vuelta", ha proclamado De Meer ante los asistentes.