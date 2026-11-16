Pedro Sánchez ha hablado de la crisis de Ceuta durante la entrevista con Carlos Franganillo en Informativos Telecinco

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En la entrevista que ha hecho en directo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez desde el plató de Informativos Telecinco con Carlos Franganillo, se ha hablado de la crisis de Ceuta que lleva persiguiendo al Gobierno desde finales de julio cuando cientos de inmigrantes entraron ilegalmente a la ciudad autónoma.

Como en anteriores crisis, el Gobierno fue criticado por la falta de gestión, prevención o la falta de reacción, incluso la respuesta tardía. En concreto, Pedro Sánchez fue señalado por marcharse de vacaciones a Lanzarote junto a su familia en plena crisis, pero el candidato a las elecciones por el Partido Socialista de las próximas elecciones, ha asegurado que "es presidente 24/7 con independencia de cuál sea el código postal".

Pese a la incertidumbre y el malestar generalizado que hubo durante los primeros días de aquella llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos y que todavía se mantiene, el presidente viajó hasta Canarias como tenía previsto en sus vacaciones personales, pero defiende que "estuve trabajando esos días y todas esas semanas".

La gestión de su Gobierno en Ceuta y Melilla

"En segundo lugar, yo soy el presidente del Gobierno que más veces ha ido a Ceuta", defiende. Además, ha puesto de relieve que el Gobierno que él lidera es el "que más recursos económicos ha volcado en Ceuta y en Melilla de toda la historia de la democracia".

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Pedro Sánchez ha querido defender su "derecho a estar con mi familia durante unas unos días al año", explicando que "eso no significa que yo no trabaje en el lugar en el que estoy". "Da la sensación de que estar en las Islas Canarias es simplemente estar de vacaciones", sentencia.

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A modo de ejemplo del trabajo que ha hecho el actual Gobierno de España, Pedro Sánchez ha mencionado la "cuestión que tiene que ver con la isla energética que antes sufría la ciudad autónoma de Ceuta", asegurando que su partido "ha sido quien ha planteado el cable submarino y ha conectado energéticamente a la península de la ciudad autónoma de Ceuta o que ha planteado el debate sobre la europeización de la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla".

Los pasos a seguir del Gobierno, según Sánchez

A pesar de la crisis que se vive en Ceuta y la sensación de inestabilidad que hay entre sus vecinos, pone de relieve que hoy por hoy, "Ceuta va a poder sentarse en el Comité de las Regiones". Además, en la entrevista ha querido dejar claro que "no sabemos todavía cuál es el la causa" de aquel asalto de finales de julio.

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Ante cualquier crisis, ha asegurado que el Gobierno de España se sitúa "de lado de las víctimas o, por ejemplo, de los ceutíes". "En segundo lugar, protegerles, tratar de responder a la altura de una gran democracia como es España, por ejemplo, respetando los derechos humanos de los migrantes que entran aunque sea de manera irregular".

Otro de los temas más cuestionados es por qué no se actuó con mayor rapidez ante los retornos de los inmigrantes a su país, pero Sánchez ha defendido que se activan "conforme a la ley y finalmente planteando un programa de reconstrucción y relanzamiento económico que nos ha llevado a tener ahora mismo unas cifras de cotizantes y de afiliaciones a la seguridad social en Cuesta que están en máximos históricos".