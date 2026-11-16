También ha defendido al ministro Óscar Puente frente a las comparaciones con Ábalos y con los presidentes autonómicos Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso

Pedro Sánchez asegura haber "reforzado las medidas" para que no ocurra otro apagón: "La nuclear no hubiera hecho nada para evitarlo"

Compartir







Los casos de corrupción vinculados a la trama Koldo, con Santos Cerdán como investigado y el exministro José Luis Ábalos como condenado, han afectado de lleno a la reputación del Gobierno en los últimos meses. Sobre la corrupción, Pedro Sánchez, ha reflexionado sobre la elección de cargos que posteriormente se ven implicados en estos casos.

Sánchez ha asumido su responsabilidad por haber elegido a personas de su confianza que posteriormente se han visto implicadas en casos de corrupción y que están actualmente en la cárcel, en concreto a los dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Pero también ha defendido que actuó “de inmediato”.

El presidente ha asegurado que expulsó del PSOE a los implicados y les exigió que entregaran sus actas. Preguntado por su responsabilidad personal en la elección de José Luis Ábalos, Sánchez ha reconocido que se equivocó al confiar en determinadas personas, pero ha defendido que respondió tomando medidas dentro del partido. "He asumido esa responsabilidad. Expulsándoles del partido, pidiéndoles y exigiéndoles el acta", ha afirmado.

Además, ha defendido al ministro Óscar Puente frente a las comparaciones con Ábalos y con los presidentes autonómicos Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso: "Yo creo que Óscar Puente no tiene nada que ver con Mazón o con Ayuso, por ejemplo, ni con el señor Ábalos", ha aseverado.