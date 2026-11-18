La candidata de Podemos reflexiona sobre la fragmentación de la izquierda y su posible repercusión en los resultados electorales

Frente Amplio acusa al PSOE de copiar sus propuestas durante la campaña electoral

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La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero ha protagonizado este miércoles 18 de noviembre una entrevista con Carlos Franganillo en 'Informativos Telecinco' en plena campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La líder de la formación morada ha reflexionado sobre la fragmentación de las izquierdas y su posible repercusión en las urnas para estos comicios.

"Mucha gente se ha enfadado precisamente porque pensaba que la unidad de la izquierda podría permitir ganar a la derecha. Lo que pasa es que yo creo que llevamos viendo ya varios años como la derecha no solamente está muy fuerte en las encuestas, sino que es que lo tienen todo y cada vez más van a cara descubierta", ha señalado Montero.

La candidata de Podemos opina que la derecha está "en la justicia, en el poder mediático o empresarial, lo tienen todo", ha añadido. "Nuestra crítica al bloque de Gobierno, al PSOE y a Frente Amplio, es que no queremos un bloque de PP-Vox que va a arrasar con todo, pero cuando hemos visto que iban tomando posiciones, ¿por qué ese bloque de Gobierno no ha hecho nada para democratizar la justicia, para democratizar el poder mediático?", se pregunta la exministra de Igualdad.

"Nosotras conseguimos imponer un impuesto extraordinario a las eléctricas que el PSOE cuando pudo lo quitó", ha ejemplificado. La candidata de la formación morada critica el trato que recibió su formación. "Si tú te pasas la legislatura diciendo que el problema es que las feministas han ido demasiado lejos o que la gente hace ruido o que está muy mal coger una pancarta porque hay que hablar de cosas serias, pues claro, después, la derecha y la extrema derecha, cuando llegan las elecciones, casi que ganar el gobierno es la guinda del pastel", concluye.