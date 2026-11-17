Ada Colau sostiene que algunas de las medidas que ahora plantea el PSOE coinciden con las incluidas en el programa de Frente Amplio

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La campaña electoral abre también una pugna dentro de la izquierda por diferenciar propuestas. Frente Amplio ha acusado al PSOE de incorporar a su programa medidas que ya defendía esta formación, una crítica que ha sido rebajada por Yolanda Díaz, que ha respondido con ironía a las acusaciones pese a no formar parte del nuevo partido.

En el quinto día de campaña, los socialistas han defendido en Getxo su propia propuesta política. El dirigente socialista Patxi López ha reivindicado una política "para la gente" y orientada a la "inmensa mayoría de la ciudadanía de este país".

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Las medidas que ahora plantea el PSOE ya las habría llevado Frente Amplio

La portavoz de Frente Amplio, Ada Colau, ha sostenido, sin embargo, que algunas de las medidas que ahora plantea el PSOE coinciden con las incluidas en el programa de su formación. "El Partido Socialista en campaña se está animando y está retomando todas las medidas que estamos planteando desde Frente Amplio", ha asegurado.

Las críticas ya habían sido expresadas horas antes por el ministro de Cultura y han encontrado respuesta en Yolanda Díaz. La exvicepresidenta ha restado importancia a la acusación con una frase irónica: "Copiar si se copia bien es estupendo... así que ningún problema".

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En la misma línea, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha llamado a las distintas fuerzas progresistas a buscar puntos de acuerdo. "Me van a permitir que reivindique que las fuerzas de izquierdas nos pongamos de acuerdo para defender los intereses de la ciudadanía", ha señalado.

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Mientras continúa esta disputa por el espacio de la izquierda, Irene Montero ha presentado algunas de las principales medidas de su programa electoral. Entre ellas figura la prohibición de las horas extraordinarias que no sean compensadas con descanso y el endurecimiento de la respuesta frente a las que se realicen de forma ilegal.

"Vamos a convertir en un delito las horas extra ilegales. Las horas extra que no se compensan con descanso y que tampoco se pagan", ha anunciado Montero.

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Otra de las propuestas planteadas por la candidata pasa por intervenir el mercado del alquiler para reducir los precios un 40%, una medida que forma parte de su programa y que marca diferencias con las propuestas de otras fuerzas de la izquierda.