La formación propone introducir el requisito de disponer de avales ciudadanos para ser aspirante al CGPJ y al TC

Qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N: del alquiler a medidas para favorecer la compra

Compartir







A pocos días de las elecciones generales del 29N, el partido político Podemos ha presentado su programa electoral en el que ha incluido propuestas como la supresión de la Audiencia Nacional, la prohibición de las infiltraciones policiales en movimientos sociales, la creación de un nuevo delito para castigar las 'cloacas' del Estado, y la implantación de forma progresiva de cámaras corporales a los agentes, especialmente durante las participaciones relacionadas con el orden público.

Asimismo, la formación morada propone derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', y realizar cambios significativos en Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).

Desde el partido señalan que tienen como objetivo democratizar ambas instituciones para lo que tratarán de introducir el requisito de disponer de avales ciudadanos para ser aspirante a las dos instituciones. Además, Podemos insiste en rebajar la mayoría parlamentaria de tres quintos para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y habilitar el nombramiento por mayoría absoluta y con el concurso de al menos la mitad de los grupos parlamentarios con el objetivo de evitar bloqueos.

Elección directa de los juristas del TC y CGPJ y supresión de la Audiencia Nacional

Además, a candidatura encabezada por la eurodiputada Irene Montero propone el cese automático de los magistrados del Constitucional y los miembros del CGPJ cuando termine su mandato e incluso aspira a disponer de una mayoría suficiente para realizar un cambio constitucional para que la elección de los juristas de ambos órganos judiciales sea directa.

PUEDE INTERESARTE Las propuestas más destacadas de Frente Amplio: desde una jornada laboral de 32 horas hasta la jubilación a los 65 años

No obstante, han señalado que hasta que se produzca ese cambio abogan por ampliar la participación en la presentación de candidaturas mediante avales ciudadanos y comparecencias públicas, y propone que los nombramientos discrecionales respeten los principios de mérito, capacidad, transparencia y paridad de género.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otra parte, Podemos aspira también al refuerzo del régimen disciplinario de las carreras judicial y fiscal "para acabar con su carácter corporativo" y "garantizar que jueces y fiscales respondan por los abusos y daños que causen en el ejercicio de sus funciones". Para ello, plantea recuperar la responsabilidad patrimonial de los jueces por "mala praxis".

Otra de las propuestas de la formación morada en relación a los deberes de los miembros del Poder Judicial es incluir la obligación de que los jueces publiquen una declaración de bienes y actividades como hacen los diputados, incluyendo sus ingresos y actividades ajenas a la función judicial, sobre todo lo relacionado con cursos de formación y preparación de oposiciones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En relación a la supresión de la Audiencia Nacional, Podemos propone que sus competencias se redistribuyan entre los órganos de jurisdicción ordinaria, al sostener que es necesario superar las estructuras judiciales herederas de la Transición para avanzar hacia una "justicia plenamente democrática". En este sentido, alega que la Audiencia Nacional fue creada en 1977, en el "contexto de la disolución del aparato jurisdiccional franquista y heredera de algunas de las competencias que había ejercido el Tribunal de Orden Público".

Prohibir la infiltración policial en movimientos sociales

Por otro lado, la candidatura de Irene Montero ha anunciado que se compromete a acabar con las cloacas del Estado y prohibir la infiltración policial en movimientos sociales. Para ello, plantean crear un nuevo delito de "uso de estructuras y recursos de seguridad del Estado para delinquir, con penas agravadas por el uso de recursos públicos para cometer delitos y perseguir a adversarios políticos o movimientos sociales". Además, aprobarán un aprobará un régimen sancionador para agentes implicados en estas prácticas, incluida la expulsión del Cuerpo si corresponde.

A su vez, desde la formación garantizan que los agentes policiales deberán llevar un número de identificación perfectamente visible e implantarán progresivamente cámaras corporales y sistemas de grabación en los vehículos policiales, "con especial prioridad para las intervenciones de mayor riesgo y los dispositivos de orden público".

Derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana

Entre sus medidas programáticas, Podemos incluye la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', al mismo tiempo que promoverá una nueva regulación "garantista que proteja la libertad de expresión, reunión y manifestación". También pauta la prohibición del uso de pelotas de goma como método de contención.

Asimismo, se compromete a eliminar de toda la legislación la presunción de veracidad de los atestados y de las declaraciones de los agentes, que a su juicio "muchas veces se utiliza como única prueba para perseguir a los movimientos sociales".

Mientras, la formación morada aspira a la despenalización del cannabis y la legalización de su uso con fines medicinales y recreativos. Argumenta que la legalización de esta sustancia servirá para "reducir la criminalidad, garantizar la salud de la población y aumentar la recaudación de impuestos".