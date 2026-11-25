Salvador Pérez, alcalde de Villarroya desde hace 53 años, detalla cómo se organizan en este pueblo de La Rioja en su 'peculiares' jornadas electorales

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Pese a las encuestas electorales, los análisis de los expertos o las redes sociales, es poco probable conocer a ciencia cierta qué va a pasar en las próximas elecciones electorales del 29 de noviembre. Lo que sí podemos deducir es que Villarroya, municipio de La Rioja célebre por batir récord en 2019 y 2023 a la hora de votar, probablemente volverá a cerrar su colegio electoral antes que nadie.

Villarroya consigue, año tras año, que todo su censo electoral vote en cuanto abre el colegio electoral. Incluso algún año ha llegado a haber más cámaras de medios de comunicación (10) que vecinos censados (6) a pie de urna. “En las últimas creo que fue en 26 segundos”, cuenta al otro lado del teléfono Salvador Pérez, alcalde de Villarroya, con el que ha hablado la web de 'Informativos Telecinco' para conocer los detalles de su peculiar jornada electoral.

Así se vota en Villarroya, el lugar de España con las votaciones más rápidas

Se presupone que este año Villarroya seguirá siendo el primer pueblo de España en cerrar mesa electoral, aunque su alcalde aporta un dato importante. “Este año estamos censados alguno más” (según los últimos datos del INE, en 2025 había 9 personas censadas). También tendrán voto por correo, así que para ser los más rápidos y los primeros dependerán de la cartera y lo rápido que llegue a la mesa electoral a entregar esa parte. Pero ¿cómo se convirtió Villarroya en el lugar de España de votaciones más rápidas?

Lo cierto es que fue bastante casual. Los récords de Villarroya empezaron por una unión de factores. Habiendo seis personas censadas, las seis acababan estando en el propio colegio electoral cuando se abrían las mesas. “Entre los tres que hay que estar, el presidente y los dos vocales de mesa, y los otros tres suplentes, pues ya estábamos todos a las ocho de la mañana en el colegio electoral”, apunta el alcalde. Y al estar todos allí parece evidente que lo cómodo es aprovechar y ya dejar la papeleta.

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El alcalde confiesa que la primera vez que votaron así no se dieron cuenta de lo especial que era su colegio electoral. Sin embargo, luego se viralizó, porque alguien compartió este ritual de voto rápido y eficiente y ahora Villarroya es conocida por sus votaciones en cuestión de segundos. Además, no se trata solo de votar de forma rápida, sino que al hacerlo también aceleran el resto de pasos. De esta forma, cuando se termina la votación se inicia el proceso de recuento, tras una llamada a la junta electoral central y lograr todos los permisos necesarios. “Al principio no se podía, aunque hubiésemos votado todos”, recuerda el alcalde.

Ahora, sí ya es posible cerrar el colegio (cuando todo el mundo ha votado ya y nadie queda pendiente), hacer el recuento y empezar todo el papeleo. No tienen que esperar a que el resto de España acabe de votar. Ellos pueden seguir con su día de domingo.

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Salvador Pérez, un alcalde muy longevo

Villarroya es, con su censo reducido, uno de los muchos puntos de la llamada España vaciada. Desde mediados del siglo XX han perdido población. “Cuando salí de la escuela, éramos 72 muchachos allí, chicos y chicas, con una sola maestra. Entonces había más de 400 habitantes”, recuerda Pérez.

En verano y en fin de semana, sí aumenta la población, aunque los habitantes habituales (y por tanto los censados en el pueblo) siguen siendo una cifra reducida. En Villarroya, han mejorado el servicio de agua o cuentan con jornadas y actividades para poner en valor los recursos del campo (el alcalde promete que el monte del pueblo, el Carrascal, es “de los mejores de España para criar setas”) o la memoria agrícola de la zona. Así, atraen a los visitantes, porque el pueblo es mucho más que la curiosidad de la jornada electoral.

Salvador Pérez lleva siendo el alcalde del municipio desde hace más de medio siglo. “El día 28 de septiembre hizo 53 años que llevo de alcalde”.

Su experiencia empezó unos años antes del final de la dictadura. El alcalde anterior quería jubilarse, porque se veía ya muy mayor y con mala vista para el cargo. “Yo era muy joven, tenía 27 años, y me dijeron ‘tienes que ser tú’”. Pérez creía que había personas con más experiencia que él, pero acabó siendo el alcalde. Y ahí sigue desde entonces. “Yo, claro, refunfuñando como quien dice. Así fue la cosa. Ahora estoy orgulloso de todo lo que se ha hecho en Villarroya. Me he movido mucho”.

Nunca ha cobrado nada por ser alcalde, explica. Con cada ciclo electoral municipal ha ido renovando el cargo. “Tengo 80 años. Nací en 1946”, explica. ¿No ha pensado en jubilarse? Pérez apunta que se va a presentar a las próximas elecciones, porque mientras el cuerpo aguante él seguirá (no es, de hecho, el único alcalde de 80 años de España: él y el 'navideño alcalde' de Vigo, Abel Caballero, comparten año de nacimiento). Además, en el pueblo han visto que, si se presenta a las siguientes elecciones, podría convertirse en el alcalde más longevo del mundo. Eso lo ha animado a seguir.