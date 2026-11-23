En la era de la digitalización en la que todo se hace ya por internet, ¿por qué seguimos votando como hace 100 años? Distintos expertos despejan la gran duda para la web de 'Informativos Telecinco'

Democracia21 o Por Un Mundo Más Justo, los partidos más desconocidos que se presentan y a los que se puede votar en las elecciones del 29N

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Si se hace un viaje en el tiempo usando las hemerotecas para ver cómo se votaba hace un siglo, década arriba década abajo, se verá que las fotos muestran algo que resulta muy familiar. Hay gente que espera en el colegio electoral, una urna y papeletas. Así seguimos votando y así se votará en las elecciones del 29N: una urna, unas papeletas de papel y todo el ritual del colegio electoral. Pero, en la era de la digitalización en la que todo se hace ya por internet, ¿por qué seguimos votando como hace 100 años?

“La pregunta resulta aún más pertinente cuando pensamos en quienes viven en el extranjero, tienen dificultades para desplazarse o trabajan el día de las elecciones”, explica Esteve Almirall, profesor del Departamento de Datos, Analytics, Tecnología e Inteligencia Artificial en Esade y director del Esade Center for Innovation in Cities. Sin embargo, votar vía internet no es tan fácil como comprar las entradas del cine vía app, hacer un bizum, compartir las fotos de las vacaciones o hasta presentar la Renta a Hacienda.

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En juego entran una serie de cuestiones tanto técnicas como legales. “Trasladar las elecciones a una aplicación obliga a resolver problemas que apenas aparecen cuando compramos o hacemos un trámite”, señala el experto. “La explicación combina factores jurídicos, tecnológicos e institucionales”, indica Rocío Gutiérrez Díaz, coordinadora académica del Máster universitario en Comunicación y Marketing Político de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). “España no mantiene el voto en papel simplemente por falta de tecnología”, apunta, “sino porque el procedimiento actual ofrece garantías de transparencia y control público que resultan más complejas de reproducir en un sistema electrónico, especialmente cuando hablamos de votar por internet”.

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Gutiérrez Díaz habla de “una cuestión normativa”, ya que la ley que regula las elecciones habla de forma específica de papeletas, sobres y urnas. “Introducir el voto electrónico de forma generalizada exigiría adaptar el marco legislativo”.

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Luego está la parte tecnológica, una llena de desafíos. “Un sistema de voto digital debe protegerse frente a ciberataques, manipulaciones y fallos informáticos que puedan comprometer la integridad de los resultados”, recuerda la experta, que destaca la importancia de que, también en ese potencial contexto, se preserve el secreto del voto. Y no menos importante: existe una brecha digital, lo que haría que cambiar de sistema pudiese dejar fuera a una parte de la población.

Como resume Gutiérrez Díaz no es tanto que las elecciones se resistan al cambio, sino que existe “la complejidad de sustituir un procedimiento consolidado por otro que plantea nuevos desafíos jurídicos, tecnológicos y sociales”.

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El exitoso caso de Estonia, en el que votan por internet

Aun así, en algunos países ya se han hecho pilotos y ya se ha integrado la tecnología en los procesos. Aquí, eso sí, hay que hacer puntualizaciones. Como indica Almirall, “lo primero es distinguir entre votar electrónicamente y votar por internet”.

En el primer caso, el de votar electrónicamente, se añaden elementos digitales y tecnológicos al proceso o al recuento. Es lo que hace Estados Unidos con sus máquinas electorales. Como explica el profesor de Esade, “llevan décadas utilizándolas”. Se eligen candidatos en una pantalla, un dispositivo imprime la papeleta y un escáner hace luego la cuenta. Pero el proceso no es mucho más rápido que unas elecciones de papel de las de siempre. “Estas tecnologías pueden acelerar el escrutinio, pero no garantizan resultados oficiales instantáneos: quedan verificaciones y procedimientos de certificación”.

También Brasil tiene urnas electrónicas desde 1996, aunque la ciudadanía debe ir al colegio electoral. Lo que cambia es que las cuentas las hace la máquina. Almirall suma “un detalle fundamental: estas urnas funcionan sin conexión a internet”.

El segundo caso, el del voto por internet, es, justamente, lo que imaginamos cuando visualizamos el fin de las elecciones en papel. El caso de éxito es Estonia, donde se puede votar online desde 2005 y donde, como cuenta Almirall, ya lo hizo el 51,1% de la población en las últimas elecciones. “Allí votar desde el ordenador es una práctica consolidada, apoyada en la identificación digital”. Estonia permite incluso votar en varias ocasiones (aunque solo cuenta el último de los votos), por si se cambia de opinión o alguien presionó al votante en algún momento. “Además, si el elector vota posteriormente en papel, prevalece este último sufragio”, añade Gutiérrez Díaz.

Pero que en Estonia haya funcionado y tenga éxito no debe verse como la panacea. “Esta experiencia no significa que el voto digital esté completamente libre de riesgos”, advierte la profesora de la UNIR. “Lo que demuestra es que puede implantarse bajo determinadas condiciones tecnológicas, jurídicas e institucionales, acompañadas de mecanismos de control y supervisión”.

Los grandes desafíos que supondría el votar por internet

Y es que a nivel legal pero también tecnológico votar es muy diferente a comprar online. “El problema de votar desde casa va bastante más allá de impedir que alguien entre en un servidor. También hay que proteger la libertad de quien vota”, indica Almirall. Una trasferencia bancaria deja un rastro, ejemplifica, pero votar no puede dejar las mismas huellas porque debe ser anónimo… al tiempo que se necesita identificar sin prueba de duda al votante. O, como aporta Gutiérrez Díaz, “una infraestructura de voto digital debería garantizar los mismos principios democráticos que el sistema tradicional”, pero en un entorno completamente diferente.

De hecho, uno de los principales puntos de tensión está en cómo se previenen los fallos y cómo se garantiza que se podrá hacer observación del recuento y verificación de resultados. Por eso no se trata tanto de tecnología (que ya existe y que España ya potencialmente tendría), sino de algo mucho más complejo.

Además, también está la cuestión de si querríamos votar realmente por internet. Algunos países lo intentaron y vieron que no funcionaba tanto. Noruega es el ejemplo que señalan los expertos. Lo probó a principios de la década pasada y ni aumentó la participación ni el propio proyecto consiguió apoyo político.

Al tiempo “queda la liturgia”, como suma Almirall, el proceso de ir, coger la papeleta y depositarla en la urna mientras dicen que has votado. “Durante unas horas, la ciudadanía se hace visible”, señala, algo que tiene un valor intrínseco que se podría perder si cada quien votase desde su sala. La cola en el colegio y la urna son también una prueba tangible de los propios procesos democráticos. Es decir, un día cada cuatro años los vivimos en primera persona.

¿Nos fiamos más del papel? Gutiérrez Díaz explica que “el voto en papel no garantiza por sí mismo una mayor confianza”, pero que sí da algo: “permite que el procedimiento electoral sea fácilmente comprensible y supervisable por la ciudadanía”. La apertura de urnas y las cuentas de votos son públicas, “lo que facilita el control por parte de los representantes políticos y de cualquier ciudadano que quiera observar el proceso”, recuerda la experta. Es fácil de ver y de entender.