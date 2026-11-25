La Región de Murcia elige el 29 de noviembre diez diputados y cuatro senadores, y la Asamblea Regional designa otros dos

Elecciones generales de 2026 y pensiones: qué proponen el PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos para el 29N

Compartir







En noviembre de 2019, Vox fue la fuerza más votada en la Región de Murcia, con el 27,95% de los votos. Ese 27,95% le dio tres diputados, tantos como al PP y al PSOE, mientras que Podemos-IU sacaba el décimo. Cuatro años después, el PP recuperó el primer puesto con más de 300.000 votos. El caso murciano muestra cómo funciona una circunscripción de diez escaños: lo bastante grande para que entren cuatro partidos, pero no tanto como para que las ventajas pequeñas no se noten en el reparto.

10 escaños en una circunscripción única

El decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, publicado en el BOE el 6 de octubre, asigna a Murcia 10 diputados, los mismos que en 2023. En toda España solo cambian dos circunscripciones: Madrid, que sube de 37 a 38, y Cádiz, que baja de 9 a 8.

PUEDE INTERESARTE Cuántos diputados eligen Alicante, Castellón y Valencia en las elecciones generales

Como comunidad uniprovincial, la región vota en una sola circunscripción. El número de escaños sigue el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, y después se adjudican tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. A 1 de enero de 2025, la cifra oficial de población de Murcia era de 1.589.138 habitantes.

A principios de 2026, la región tenía 1.128.622 electores inscritos. De ellos, 1.086.196 residían en la comunidad y 42.426 en el extranjero. El municipio de Murcia reúne 352.256, casi un tercio del total. Cartagena suma 162.943, Lorca 68.445 y Molina de Segura 56.042. Si se reparte el censo entre los diez escaños, toca un diputado por cada 113.000 electores, más o menos.

PUEDE INTERESARTE Cuántos escaños se reparten en Badajoz y Cáceres en las elecciones generales

Cuatro senadores en las urnas y dos de la Asamblea

En el Senado, Murcia cuenta como cualquier provincia peninsular y elige cuatro senadores. La papeleta sepia permite marcar hasta tres nombres. Con ese sistema, el partido más votado suele llevarse tres escaños y el segundo, el cuarto. En 2023 ocurrió así: el PP logró tres senadores, con el 41,81% de los votos, y el PSOE uno, con el 26,68%. Vox, con el 21,45%, se quedó sin representación en la cámara alta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A esos cuatro se suman los senadores autonómicos. La Constitución reserva a cada comunidad uno, y otro más por cada millón de habitantes. Con más de 1,5 millones, a la Región de Murcia le corresponden dos. El Estatuto de Autonomía atribuye a la Asamblea Regional la tarea de designar para cada legislatura esos senadores, con arreglo a lo que establezca una ley de la Asamblea, que asegurará en todo caso la adecuada representación proporcional.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De la victoria de Vox a la del PP

En las generales de 2023, el PP obtuvo 4 diputados con 306.999 votos, el 41,24%. El PSOE logró 3 con el 25,25%, Vox 2 con el 21,83% y Sumar 1 con el 9,52%. Votó el 70,78% del censo, casi tres puntos más que en 2019.

El contraste con noviembre de 2019 explica el comportamiento de la circunscripción. Entonces Vox sacó 199.829 votos y el 27,95%, el PP el 26,50% y el PSOE el 24,77%, y los tres se quedaron con tres escaños cada uno. Podemos-IU entró con el 8,87%, y Ciudadanos se quedó fuera con el 7,44%. Entre una elección y otra, el PP sumó más de 117.000 votos y un diputado, y Vox perdió otro.

El politólogo Francisco Javier López Carvajal resume el riesgo para los partidos pequeños: “En una circunscripción del tamaño de Murcia, dividir el voto hace que salga el escaño muy caro”. Y añade que “la batalla ya no es solamente entre derecha e izquierda, sino que existe una lucha dentro de cada bloque”.

Diez candidaturas

Al Congreso se presentan diez candidaturas. El PP presenta a Miriam Guardiola, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y exconsejera regional de Turismo y Cultura. Sustituye a Luis Alberto Marín, cabeza de lista en 2023, que dejó el escaño para incorporarse al Gobierno regional. El PSOE presenta a María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con Miguel Ángel Ortega y Caridad Rives detrás, e Irene Jódar como número uno al Senado. Vox presenta al diputado nacional Joaquín Robles, seguido de Ascensión Gómez, Luis Gestoso y Rosana Pacios.

A la izquierda del PSOE, Podemos y Frente Amplio se presentan por separado: Podemos con Víctor Manuel Egío García y Frente Amplio con Penélope Luna Palazón. Se Acabó La Fiesta presenta a Raquel Cardeñosa Cuesta.

Más allá de los nombres, la campaña murciana gira en torno a dos asuntos de siempre. Uno es la financiación autonómica, cuyo nuevo modelo, “con 1.188 millones para Murcia”, sigue “pendiente desde hace más de una década”. El otro es el agua, con “un Trasvase Tajo-Segura en vilo por el cambio de las reglas de explotación”.